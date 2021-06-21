Повітряний простір для білоруських літаків через інцидент з літаком ірландської авіакомпанії Ryanair закрили Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія.

Ряд країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу, а також держави-члени Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) приєдналися до рішення ЄС про заборону допуску у свої повітряні простори й аеропорти літаків білоруських авіакомпаній.

Про це йдеться у спільній декларації, оприлюдненій сьогодні на сайті Європейської ради.

"Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, а також країни ЄАВТ Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, які є членами Європейського економічного простору, приєднуються до цього рішення Європейської ради", – сказано в повідомленні.

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Заборона стосується білоруських літаків усіх типів.

Як зазначається на сайті Європейської ради, ЄС привітав цей крок.

Що було раніше

Як повідомляв УНІАН, ЄС з 5 червня заборонив білоруським авіакомпаніям виконувати рейси в аеропорти Євросоюзу або через його територію через інцидент з посадкою літака Ryanair.

Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. З 29 травня Кабінет міністрів заборонив білоруським літакам використовувати повітряний простір України.

23 травня в аеропорту «Мінськ» екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу, які перебували на борту літака.

Пізніше з’явилась інформація про те, що Олександр Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair вислав винищувач МіГ-29. Того ж дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідує Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

14 червня білоруські силовики заявили, що жодного примусу до посадки літака компанії Ryanair не було.

Протасевичу загрожує щонайменше тривалий тюремний термін за звинуваченням в організації масових заворушень.

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Автор: Ганна Нагорна