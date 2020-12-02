Поліції довелося зупинити деяких водіїв.

Поліцейські Рівненської області перевіряли, як пропускають швидку на дорозі.

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Медик з бригадою поспішала на жахливу аварію, де були важко травмовані двоє хлопчиків, а їх брат і мама загинули. Однак водії швидку підрізали і не пропускали.

Проліцейські провели рейд на дорогах Рівненської області, щоб перевірити, як швидку пропускають зараз.

Деякі автомобілі не пропускали швидку, за якою слідували три екіпажі патрульної поліції. Деяких водіїв довелося зупинити.

Медики кажуть, що підтримують такі рейди - люди повинні задуматися, що швидка може їхати до їхніх рідних.

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Автор: УНІАН