Цьогоріч судами накладено арешт на 104 літаки, які всупереч нормам міжнародного права та українських законів використовуються для здійснення польотів до тимчасово окупованого Криму, та 50 морських суден, які незаконно заходили у закриті морські порти півострову.
Читайте такожГлава МЗС України: Тихановська має визначитися з відповіддю на питання "Чий Крим?"Про це йдеться у відеозверненні генерального прокурора України Ірини Венедіктової.
Генпрокурор наголосила, що авіаційний простір та територіальні води у межах Кримського півострову – це виключна територія України.
«Цьогоріч за ініціативи прокурорів судами накладено арешт на 104 літаки, які всупереч нормам міжнародного права та українських законів російськими експлуатантами використовуються для здійснення польотів до українського Криму», - підкреслила вона.
Крім того, за словами Венедіктової, арештовано 50 морських суден, які незаконно заходили у закриті морські порти Криму під прапорами іноземних держав.
«Наступним кроком буде звернення до міжнародних партнерів для вжиття заходів до порушників з урахуванням норм міжнародного права», - додала вона.
Окупація Криму Росією: що відомо
- Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.
- 18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
- Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.
- Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.
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