За словами генпрокурора, наступним кроком буде звернення до міжнародних партнерів для вжиття заходів до порушників з урахуванням норм міжнародного права.

Цьогоріч судами накладено арешт на 104 літаки, які всупереч нормам міжнародного права та українських законів використовуються для здійснення польотів до тимчасово окупованого Криму, та 50 морських суден, які незаконно заходили у закриті морські порти півострову.

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Генпрокурор наголосила, що авіаційний простір та територіальні води у межах Кримського півострову – це виключна територія України.

«Цьогоріч за ініціативи прокурорів судами накладено арешт на 104 літаки, які всупереч нормам міжнародного права та українських законів російськими експлуатантами використовуються для здійснення польотів до українського Криму», - підкреслила вона.

Крім того, за словами Венедіктової, арештовано 50 морських суден, які незаконно заходили у закриті морські порти Криму під прапорами іноземних держав.

«Наступним кроком буде звернення до міжнародних партнерів для вжиття заходів до порушників з урахуванням норм міжнародного права», - додала вона.

Окупація Криму Росією: що відомо

Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Костянтин Гончаров