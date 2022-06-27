Черга стосується тільки автомобілів, які везуть на розмитнення. Туристи, транзитні транспортні засоби й т.ін. рухаються вільно.

На західному кордоні України утворилися кілометрові черги легкових автомобілів, які везуть на пільгове розмитнення.

Про це заявив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

"Істотне збільшення кількості легкових транспортних засобів на в'їзд до України в пунктах пропуску по всій ділянці державного кордону. У випадку з Угорщиною ці черги розтягнулися на кілька кілометрів і іноді досягають 800 автомобілів. Трохи краща ситуація на словацько-українському кордоні, але вона також викликає чималу стурбованість", — зазначив Микита.

Черга стосується тільки автомобілів, які везуть на розмитнення. Туристи, транзитні транспортні засоби й т.ін. рухаються вільно.

"Трафік збільшився в сотні разів, машини на розмитнення їдуть не тільки з Угорщини, але і з країн Прибалтики, Польщі та ін значна частина авто не має належним чином оформлених документів, що значно ускладнює пропуск і оформлення", - заявив Микита.

Війна в Україні та розмитнення "євроблях":

12 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закони, що спрощують процедуру розмитнення авто на єврономерах. 12 червня вони набули чинності. Згідно з новими правилами, пільгово оформити автомобіль дозволялося протягом 180 днів з моменту вступу в силу законів. З 11 листопада водіїв нерозмитнених "євроблях" почали штрафувати.

8 лютого закінчився строк дії законів України від 15.04.2022 №1402-IX та 1403-IX, які передбачали тимчасове спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України.

З 11 листопада в Україні завершився термін пільгового розмитнення автомобілів на європейській реєстрації. Для учасників АТО/ООС термін пільгового розмитнення був продовжений до лютого 2022 року.

В Україні 1 січня 2022 року набув чинності "ресурсний" закон №1914-IX, який передбачено зміни в процедурі митного оформлення автомобілів на єврономерах. Зокрема, власникам "євроблях" з Росії дозволили проходити оформлення без перезаїзду, на внутрішніх митницях.

9 лютого 2022 року, в Україні завершився останній етап пільгового розмитнення автомобілів з європейською реєстрацією, який поширювався на учасників АТО/ООС.

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

Постановами Кабміну № 329 від 20 березня і №344 від 22 березня 2022 року було спрощено ввезення товарів з-за кордону України.

28 квітня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Україні можуть скасувати безкоштовне розмитнення "евроблях".

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