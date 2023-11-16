Натомість на в’їзд в Україну з Польщі, зокрема, через пункт пропуску "Ягодин" очікують близько 1200 вантажівок.

Словацькі прикордонники не заявляли про підготовку до блокування кордону з Україною. Про це сказав в ефірі телемарафону прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Коли польські перевізники готувалися до акції, то інформація нам надходила від польських прикордонників. Зараз ми не маємо інформації від наших колег зі Словаччини про те, що така акція готується або вона запланована на якийсь конкретний день", – розповів він.

За словами Демченка, станом на сьогоднішній ранок, 16 листопада, на кордоні на території Словаччини в напрямку України перебувало близько 400 вантажівок, рух на цьому напрямку відбувається.

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Натомість, як зазначив прессекретар, на в’їзд в Україну з Польщі через пункт пропуску "Ягодин" очікують близько 1200 вантажівок, через "Краківець" і "Рава-Руська" – ще 1200.

"Водії для себе обирають і інші альтернативні маршрути, через що також скупчуються вантажівки і на інших напрямках, де рух не блокується. Але через збільшення кількості вантажівок, які намагаються там перетнути кордон, збільшується і черга. Тому на пункті пропуску "Шегині" станом на ранок перебувало десь 1100 вантажівок, ще десь 300 перебуває на напрямку пунктів пропуску "Угринів", "Устилуг" та "Смільниця", – повідомив Демченко.

Ускладнення руху через український кордон

Наприкінці жовтня польські перевізники заявили, що з листопада хочуть розпочати страйк та перекрити усі пункти пропуску на українському кордоні до кінця 2023 року через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами Європейського Союзу.

В результаті страйкарі заблокували рух вантажного транспорту у напрямку найбільших пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська-Хребене". Ключовою вимогою протестувальників є повернення до системи дозволів на вантажні перевезення для українських транспортерів.

15 листопада стало відомо, що також Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) погрожує заблокувати перетин кордону зі словацького боку для українських перевізників. Причину вони вказають таку ж, як і польські страйкарі.

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