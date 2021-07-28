Обмеження здійснюється на всіх під'їздах до Києва.

Сьогодні, 28 липня, з 13:00 у зв'язку зі спекою обмежується в'їзд великовагового транспорту до Києва.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі патрульної поліції Києва.

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"В'їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежений через перевищення денної температури повітря понад +28°С", - пояснили в поліції.

Зазначається, що обмеження здійснюється на всіх під'їздах до Києва.

Про зняття обмежень буде повідомлено додатково, орієнтовно до 20: 00.

Нові розв'язки

Державне агентство автомобільних доріг України побудує три транспортні розв'язки на під'їздах до Києва, які забезпечать безпечний розподіл транспортних потоків і розвантаження транспортних вузлів на міжнародних трасах.

Зокрема, для будівництва розв'язок визначено три місця: 15-й кілометр на трасі M - 05 Київ-Одеса (в районі населеного пункту Чабани), 21-й кілометр на цій же трасі (пункт Віта-Поштова), а також 21-й кілометр на дорозі M - 06 Київ-Чоп (пункт Стоянка).

Автор: Тетяна Поляковська