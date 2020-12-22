SsangYong Motor стикається з фінансовими труднощами вдруге за 11 років.

Південнокорейський автовиробник SsangYong Motor 21 грудня звернувся до суду Сеула із заявою про банкрутство і призначення зовнішнього керуючого.

Про це повідомляє The Korea Times.

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Причиною стала нездатність автовиробника виплатити кредити загальною сумою близько 150 млрд вон (приблизно $140 млн) на тлі економічних труднощів через пандемію COVID-19.

Серед кредиторів SsangYong - Корейський банк розвитку (KDB), BNP Paribas, Bank of America, JPMorgan Chase Bank.

SsangYong належить пройти радикальні програми реструктуризації, включаючи масові звільнення і заморожування продажу активів.

В рамках процедури банкрутства та реструктуризації компанія буде звільнена від сплати боргів, але зобов'язана виплачувати зарплату співробітникам і рахунки за комунальні послуги.

75% SsangYong належить індійській корпорації Mahindra & Mahindra.

Попередні проблеми автоконцерну

У 2010 контрольний пакет автоконцерну перейшов до індійської корпорації. Це сталося після того, як китайська компанія SAIC Motor продала свою частку через попередні фінансові проблеми SsangYong.

SsangYong в Україні

У 2012 році була опублікована інформація про те, що Україна може припинити складання SsangYong.

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Автор: УНІАН