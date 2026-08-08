На Херсонщині росіянам наказали почати 'вільне полювання' на автотранспорт, - ОВА

Для реалізації цих терористичних намірів окупанти збільшили присутність своїх дронових розрахунків у регіоні.

У Херсонській області російські окупанти отримали вказівки щодо проведення так званого "вільного полювання" на автотранспорт із застосуванням безпілотників на оптоволоконному керуванні. Про це поінформував очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"Отримали оперативну інформацію від наших воїнів щодо посилення російського дронового терору на території області. За даними Сил оборони, загарбники отримали вказівки щодо проведення так званого "вільного полювання" на автотранспорт із застосуванням БпЛА, зокрема на оптоволоконному керуванні", - зазначив він.

За словами Прокудіна, для реалізації цих терористичних намірів окупанти збільшили присутність своїх дронових розрахунків у регіоні.

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Особлива увага росіян, як підкреслив очільник ОВА, прикута до автівок, які за зовнішніми ознаками можуть бути ідентифіковані як транспорт Сил оборони.

"Також збільшуються ризики ударів поблизу місць значного скупчення автомобілів, зокрема біля супермаркетів, ринків та АЗС. Найближчими тижнями закликаю бути максимально пильними", - зауважив Прокудін.

Атаки на Херсонщині – останні новини

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Херсона, внаслідок чого місто повністю залишилося без світла.

Того ж дня російські окупанти атакували в Херсоні маршрутний автобус, внаслідок чого поранення отримали щонайменше п’ятеро людей.

Зокрема, у 15-річного хлопця – вибухова травма, уламкові поранення стегна, плеча та обличчя. Його госпіталізували у стані середнього ступеня тяжкості. Також вибухові травми та уламкові поранення дістали 58-річний чоловік та 37-річна жінка, а чоловік 53 років та жінка 54 років – мінно-вибухові травми та контузії, додав посадовець.

Крім того, російські окупанти атакували безпілотником Центральний район Херсона.

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