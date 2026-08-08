Зеленський: Українська оборонка може збільшити виробництво вдвічі, але є умова

Точних сум, яких потребує Україна, Зеленський не назвав, але зауважив, що це великі гроші – мільярди.

Фінансова підтримка від Європи надважлива для того, щоб українська оборонна промисловість могла збільшити виробництво. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з лідером Сербії Александром Вучичем.

"Україна бореться. В Україні інструменти, які ми виробляємо для захисту і для боротьби, дешевше, ніж і інших країнах. І тому тут треба боротися за кожну копійку і кожного дня", - сказав він.

За його словами, Україні потрібне додаткове фінансування, щоб збільшити виробництво удвічі, "тому що є спроможності.

Відео дня

Точних сум, яких потребує Україна, Зеленський не назвав, але зауважив, що це великі гроші – мільярди.

"Таких грошей, які витрачає Росія на війну, в України немає та не буде. У нас є те, що потрібно нам, із європейською допомогою і допомогою інших країн. Але додаткові гроші на виключно українське виробництво – це те, що потрібно", - додав глава держави.

Виробництво зброї в Україні – що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна працює для того, щоб створити власні балістичні ракети, і випробування показали хороші перспективи.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Протягом 2026-2027 років вдасться створити українську балістику й відповідні засоби антибалістичної протидії.

За його словами, у цій роботі задіяні РНБО, прем’єр-міністр та міністерство оборони, Служба зовнішньої розвідки, командування Повітряних сил ЗСУ, команда Brave1 та найбільш технологічні команди української оборонної промисловості.

Вас також можуть зацікавити новини: