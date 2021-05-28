Влада США сповістила Росію про те, що країна не буде повертатися до співпраці в рамках Договору про відкрите небо.

США ухвалили рішення не відновлювати співпрацю з Росією у рамках Договору про відкрите небо.

За даними американських посадовців, заступниця Держсекретаря США Венді Шерман вже сповістила заступника глави МЗС Росії Сергія Рябкова, що США не повертатимуться до угоди, з якої вийшли у листопаді 2020 року, повідомляє Голос Америки з посиланням на репортера Associated Press у Білому домі Зіка Міллера.

WASHINGTON (AP) — Ahead of Biden-Putin summit US tells Russia it won't rejoin Open Skies arms control pact. — Zeke Miller (@ZekeJMiller) May 27, 2021

Тоді Вашингтон назвав причиною виходу порушення умов Договору з боку Росії. Росія засудила рішення США.

Договір про відкрите небо

Договір про відкрите небо дозволяв польоти з метою моніторингу над військовими комплексами країни-партнера. Він мав на меті зміцнити довіру між військовими обох країн.

Читайте також"Відкрите небо" з ЄС: що дасть Україні Спільний авіаційний простірНаразі між США та Росією лишається діючою лише Угода про стратегічні наступальні озброєння СНО-3 (New START). Її дію продовжили у лютому цього року, втім Москва вже встигла звинуватити США у зловживанні.

Спецпредставник США з питань роззброєння Роберт Вуд заявив, що президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін на зустрічі обговорять питання стратегічної стабільності щодо низки питань контролю озброєнь та безпеки.

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Автор: Ірина Погоріла