Лідером травневого ринку нових бензинових авто став кросовер Kia Sportage.

У травні український автопарк було поповнено на понад 2,4 тисячі нових авто з бензиновими двигунами згоряння (ДВЗ), що на 1% більше, ніж торік.

"Укравтопром" повідомляє, що частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків помітно зменшилась. Якщо у травні 2023 року вони охоплювали 47% ринку нових авто, то зараз – 44%

Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ:

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Kia Sportage - 147 авто;

Mazda CX5 - 125;

Suzuki SX4 - 113;

Toyota RAV-4 - 112;

Suzuki Vitara - 96.

Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість. Майже половина вживаних авто, що у травні перейшли на українські номери, були бензинові (понад 9,5 тисячі авто).

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

Volkswagen Golf - 627 авто;

Volkswagen Tiguan - 439;

Audi Q5 - 399;

Nissan Rogue - 378;

Audi A4 - 348.

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У травні 2024 року на українському ринку було зареєстровано понад 3,8 тисячі вживаних легковиків із США. Таким чином кожен п’ятий такий вживаний легковик був зі Сполучених Штатів Америки.

У минулому місяці український автопарк поповнився на 5,8 тисяч авто з дизельними двигунами. Це на 14% менше, ніж торік. З них нових було 1,3 тисячі автівок та 4,5 тисячі вживаних, ввезених з-за кордону.

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