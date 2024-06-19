У травні автопарк України поповнили 5,8 тисячі авто з дизельними двигунами, що на 14% менше, ніж торік. Зазначається, що з них нових - 1,3 тисяч автівок (+8%) та 4,5 тисяч вживаних, ввезених з-за кордону (-19%).
"Укравтопром" повідомляє, що на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 23% продажів, як і у травні 2023 року. Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин також становила 23%, але це на 13 відсоткових пунктів менше, ніж торік.
Топ-5 моделей нових дизельних легковиків:
- Renault Duster - 306 авто;
- Mitsubishi L200 - 152;
- Volkswagen Touareg - 98;
- BMW X5 - 69;
- BMW X3 - 65.
Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- Renault Megane - 433 авто;
- Volkswagen Passat - 316;
- Skoda Octavia - 316;
- Nissan Qashqai - 219;
- Volkswagen Golf - 168.
Український ринок авто - останні новини
У травні українці придбали майже тисячу легковиків, які були ввезені з Китаю. Так, у минулому місяці громадяни України придбали 931 легковик.
У минулому місяці на вітчизняному ринку було зареєстровано понад 3,8 тисячі вживаних легковиків із США. Тоді кожен п’ятий такий вживаний легковик був з США.
Раніше експерти назвали найпопулярніші в нашій країні моделі гібридних авто. В сегменті нових легковиків лідером ринку гібридів у травні стала TOYOTA RAV-4. Одразу за нею йдуть Nissan X-Trail і Toyota Yaris Cross.