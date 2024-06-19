Лідером нових дизельних авто став Renault Duster, а серед імпортованих вживаних автівок перше місце посів Renault Megane.

У травні автопарк України поповнили 5,8 тисячі авто з дизельними двигунами, що на 14% менше, ніж торік. Зазначається, що з них нових - 1,3 тисяч автівок (+8%) та 4,5 тисяч вживаних, ввезених з-за кордону (-19%).

"Укравтопром" повідомляє, що на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 23% продажів, як і у травні 2023 року. Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин також становила 23%, але це на 13 відсоткових пунктів менше, ніж торік.

Топ-5 моделей нових дизельних легковиків:

Відео дня

Renault Duster - 306 авто;

Mitsubishi L200 - 152;

Volkswagen Touareg - 98;

BMW X5 - 69;

BMW X3 - 65.

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

Renault Megane - 433 авто;

Volkswagen Passat - 316;

Skoda Octavia - 316;

Nissan Qashqai - 219;

Volkswagen Golf - 168.

Український ринок авто - останні новини

У травні українці придбали майже тисячу легковиків, які були ввезені з Китаю. Так, у минулому місяці громадяни України придбали 931 легковик.

У минулому місяці на вітчизняному ринку було зареєстровано понад 3,8 тисячі вживаних легковиків із США. Тоді кожен п’ятий такий вживаний легковик був з США.

Раніше експерти назвали найпопулярніші в нашій країні моделі гібридних авто. В сегменті нових легковиків лідером ринку гібридів у травні стала TOYOTA RAV-4. Одразу за нею йдуть Nissan X-Trail і Toyota Yaris Cross.

Вас також можуть зацікавити новини: