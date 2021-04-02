В даний час проводиться дослідження з розширення каналу після аварії, що сталася.

Щоб уникнути подібних заторів в майбутньому, Суецький канал може бути розширений.

Читайте такожПрезидент Єгипту заявивши, що Суецький канал повністю розблокованоПро це, повідомив глава Управління каналу, генерал-лейтенант Усама Рабіа. НП з сівшим на мілину контейнеровозом Ever Given він назвав "уроком по виходу з кризи в надзвичайних ситуаціях".

"В даний час проводиться дослідження з розширення каналу після аварії, що сталася... при цьому необхідності в поглибленні каналу немає", - сказав Рабіа, передає kommersant з посиланням на Shorouk News. Коли керівництво каналу прийме рішення, він не уточнив.

Як повідомив Судновий агент Leth Agencies, у черзі на прохід через Суецький канал залишаються понад 200 суден. З моменту відновлення руху через канал пройшло понад 350 суден. Раніше влада каналу обіцяла повністю відновити роботу водної артерії до 3 квітня.

Аварія в Суецькому каналі

Суецький канал виявився повністю заблокованим після того, як один з найбільших контейнеровозів у світі Ever Given сів на мілину. На мілині він залишався з 23 по 29 березня. За цей час в каналі утворився масштабний затор з суден, контейнеровозів і танкерів. Адміністрація Суецького каналу оцінила збиток від аварії в $1 млрд.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла