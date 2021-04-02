Якщо питання не вдасться вирішити мирним шляхом, справа може дійти до суду.

Влада Єгипту може зажадати понад $1 млрд компенсації за ліквідацію пробки в Суецькому каналі, викликаної контейнеровозом Ever Given.

Таку заяву зробив глава Управління Суецького каналу (SCA) Усама Рабі, повідомляє CNBC.

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Рабі заявив, що розмір компенсації визначено виходячи з втрат доходу каналу за час припинення його роботи, вартості обладнання і машин, які використовувалися для зняття судна з мілини, і оплати роботи 800 рятувальників.

"Ми попросимо пристойну суму", - заявив Рабі не уточнюючи, хто саме зобов'язаний буде заплатити.

Також він підкреслив, що судно Ever Given вдалося зняти з мілини без будь-яких серйозних пошкоджень або втрат, хоча "корабель міг бути втрачений".

Рабі висловив сподівання, що угода про компенсацію може бути досягнута "через два або три дні". В іншому випадку Єгипет може утримувати судно Ever Given у Великому Гіркому озері на північ від Суецького каналу, де воно зараз проходить технічне обслуговування.

"Ми могли б домовитися про певну компенсацію, або справа дійде до суду", — заявив він.

Аварія в Суецькому каналі: що відомо

24 березня 2021 року стало відомо про те, що судно Ever Given повністю заблокувало рух Суецьким каналом, який з'єднує Середземне та Червоне моря.

Станом на 25 березня 2021 року вісім буксирів не змогли зрушити судно.

Судно 400 метрів завдовжки, 60 метрів - завширшки та розраховане на 200 тисяч тонн вантажу.

Попередньою причиною інциденту називали порив вітру, який викликав відхилення контейнеровоза з курсу. Однак пізніше глава Адміністрації каналу Усама Рабіа заявив, що погода не була основною причиною, з якої корабель сів на мілину. Він підкреслив, що до того, що сталося може бути причетна технічна несправність.

26 березня 2021 року з'явилася інформація про те, що для того, щоб зняти з мілини 400-метровий контейнеровоз, може знадобитися кілька тижнів оскільки судно доведеться розвантажити.

Через інцидент біля входів в Суецький канал накопичилося понад 300 суден, які очікували звільнення артерії, що є головним морським шляхом між Азією і Європою. За даними Bloomberg, їх вантажі оцінювалися більш ніж в $10 млрд.

29 березня 2021 перші кораблі відновили рух Суецьким каналом після того, як там зняли з мілини контейнеровоз Ever Given.

Протяжність Суецького каналу становить 193 км (120 миль). Він був відкритий в 1869 році та є одним з найбільш завантажених водних шляхів у світі. Близько 12% світової торгівлі, в тому числі майже 10% нафти та 8% зрідженого природного газу, проходить через канал.

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Автор: Олена Коваленко