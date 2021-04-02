Влада Єгипту може зажадати понад $1 млрд компенсації за ліквідацію пробки в Суецькому каналі, викликаної контейнеровозом Ever Given.
Таку заяву зробив глава Управління Суецького каналу (SCA) Усама Рабі, повідомляє CNBC.
Читайте такожЕпопея з контейнеровозом: рух по Суецькому каналу відновлюється
Рабі заявив, що розмір компенсації визначено виходячи з втрат доходу каналу за час припинення його роботи, вартості обладнання і машин, які використовувалися для зняття судна з мілини, і оплати роботи 800 рятувальників.
"Ми попросимо пристойну суму", - заявив Рабі не уточнюючи, хто саме зобов'язаний буде заплатити.
Також він підкреслив, що судно Ever Given вдалося зняти з мілини без будь-яких серйозних пошкоджень або втрат, хоча "корабель міг бути втрачений".
Рабі висловив сподівання, що угода про компенсацію може бути досягнута "через два або три дні". В іншому випадку Єгипет може утримувати судно Ever Given у Великому Гіркому озері на північ від Суецького каналу, де воно зараз проходить технічне обслуговування.
"Ми могли б домовитися про певну компенсацію, або справа дійде до суду", — заявив він.
Аварія в Суецькому каналі: що відомо
- 24 березня 2021 року стало відомо про те, що судно Ever Given повністю заблокувало рух Суецьким каналом, який з'єднує Середземне та Червоне моря.
- Станом на 25 березня 2021 року вісім буксирів не змогли зрушити судно.
- Судно 400 метрів завдовжки, 60 метрів - завширшки та розраховане на 200 тисяч тонн вантажу.
- Попередньою причиною інциденту називали порив вітру, який викликав відхилення контейнеровоза з курсу. Однак пізніше глава Адміністрації каналу Усама Рабіа заявив, що погода не була основною причиною, з якої корабель сів на мілину. Він підкреслив, що до того, що сталося може бути причетна технічна несправність.
- 26 березня 2021 року з'явилася інформація про те, що для того, щоб зняти з мілини 400-метровий контейнеровоз, може знадобитися кілька тижнів оскільки судно доведеться розвантажити.
- Через інцидент біля входів в Суецький канал накопичилося понад 300 суден, які очікували звільнення артерії, що є головним морським шляхом між Азією і Європою. За даними Bloomberg, їх вантажі оцінювалися більш ніж в $10 млрд.
- 29 березня 2021 перші кораблі відновили рух Суецьким каналом після того, як там зняли з мілини контейнеровоз Ever Given.
- Протяжність Суецького каналу становить 193 км (120 миль). Він був відкритий в 1869 році та є одним з найбільш завантажених водних шляхів у світі. Близько 12% світової торгівлі, в тому числі майже 10% нафти та 8% зрідженого природного газу, проходить через канал.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram