Новинка може похвалитися повним приводом, пневмопідвіскою, потужністю 280-460 кВт, батареєю 94 кВтг, запасом ходу до 450 км і цінником від 2,9 до 5,7 мільйона гривень.

Компанія Porsche AG представила новий електромобіль Porsche Taycan Cross Turismo, який є позашляховою версією моделі Porsche Taycan.

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"Як і спортивний седан Taycan, вже представлений на ринку України, модель Taycan Cross Turismo отримала електричний привід з 800-вольтною архітектурою і високотехнологічне шасі з повним приводом і адаптивною пневмопідвіскою", - йдеться в повідомленні.

Автовиробник пропонує потенційним покупцям чотири модифікації Porsche Taycan Cross Turismo, всі з яких будуть доступні в момент виходу на ринок:

Taycan 4 Cross Turismo потужністю 280 кВт (380 к.с.), короткочасне збільшення потужності до 350 кВт (476 к.с.) для системи контролю запуску, прискорення, 0-100 км/год за 5,1 секунди, максимальна швидкість 220 км/год, доступний запас ходу на одному заряді (WLTP) 389-456 км

Taycan 4S Cross Turismo потужністю 360 кВт (490 к.с.), короткочасне збільшення потужності до 420 кВт (571 к.с.) для системи контролю запуску, прискорення, 0-100 км/год за 4,1 секунди, максимальна швидкість 240 км/год, доступний запас ходу на одному заряді (WLTP) 388-452 км.

Taycan Turbo Cross Turismo потужністю 460 кВт (625 к.с.), короткочасне збільшення потужності до 500 кВт (680 к.с.) для системи контролю запуску, прискорення, 0-100 км/год за 3,3 секунди, максимальна швидкість 250 км/год, доступний запас ходу на одному заряді (WLTP) 395-452 км

Taycan Turbo s Cross Turismo потужністю 460 кВт (625 к.с.), короткочасне збільшення потужності до 560 кВт (761 к.с.) для системи контролю запуску, прискорення, 0-100 км/год за 2,9 секунди, максимальна швидкість 250 км/год, доступний запас ходу на одному заряді (WLTP) 388-419 км.

Шасі з повним приводом і адаптивною пневмопідвіскою поставляється як стандартна комплектація для всіх чотирьох модифікацій. Опціональний пакет для їзди по бездоріжжю (Off-road) збільшує висоту дорожнього просвіту на 30 мм стандартний режим для руху по гравію (Gravel Mode) підкреслює готовність нової моделі до доріг з поганим покриттям.

Щодо зовнішнього вигляду, Taycan Cross Turismo відображає концепт Mission E Cross Turismo, представлений на Женевському автосалоні у 2018 році: його силует визначається спортивною лінією даху, яка утворює спадний ухил до задньої частини, названу дизайнерами Porsche "flyline". Шляхом переробленої форми кузова висота салону для пасажирів заднього ряду збільшена на 36 мм, а обсяг багажного відділення зріс до 1200 літрів.

Елементи дизайну для руху по бездоріжжю включають облицювання колісних арок, передні й задні Нижні Бризковики, а також бічні пороги. У складі пакету Off-road, модель Cross Turismo має спеціальні відкидні кришки на кутах переднього і заднього бамперів, а також на кінцях порогів. Ці деталі доповнюють екстер'єр і захищають від пошкоджень камінням. Спеціально для Taycan Cross Turismo компанія Porsche розробила Заднє кріплення для 3 велосипедів.

Позашляховий електромобіль Porsche Taycan Cross Turismo з'явиться на ринку України в червні 2021 року, вартість стартує з позначки 2,892,375 грн за версію Taycan Cross Turismo, далі йдуть Taycan 4S Cross Turismo (3,429,000 грн), Taycan Turbo Cross Turismo (4,691,250 грн) і Taycan Turbo S Cross Turismo (5,683,500 грн).

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Автор: УНІАН