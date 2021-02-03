Tesla відкликає седани Model S та кросовери Model X через передбачувані проблеми з тачскрінами.

Американський виробник електромобілів Tesla Inc. відкликає приблизно 135 тисяч седанів Model S і кросоверів Model X через передбачувані проблеми з тачскрінами.

Про це повідомляє Reuters.

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У січні Національне управління з безпеки дорожнього руху США закликало Tesla відкликати близько 158 тис автомобілів, оскільки їх тачскріни можуть приходити в непридатність через вичерпання ємності чіпів пам'яті після декількох років використання.

На думку регулятора, це позначається на таких функціях безпеки, як усунення запотівання скла і робота камер заднього виду. Проблеми з тачскрінами Tesla починають проявлятися приблизно через п'ять-шість років експлуатації. Tesla намагалася розв'язати проблему за допомогою програмних оновлень, проте спроби були безрезультатні.

Йшлося про електромобілі Model S, випущені у 2012-2018 рр., і Model X 2016-2018 рр. виробництва.

У листі регулятору Tesla не погодилася з його твердженнями, проте компанія зазначила, що відкличе автомобілі, щоб провести перевірку. Виробник електромобілів зазначив, що "економічно, якщо не технологічно, неможливо очікувати, що такі компоненти могли б або повинні працювати протягом усього терміну експлуатації автомобіля".

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Автор: Олена Коваленко