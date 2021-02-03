Американський виробник електромобілів Tesla Inc. відкликає приблизно 135 тисяч седанів Model S і кросоверів Model X через передбачувані проблеми з тачскрінами.
Про це повідомляє Reuters.
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У січні Національне управління з безпеки дорожнього руху США закликало Tesla відкликати близько 158 тис автомобілів, оскільки їх тачскріни можуть приходити в непридатність через вичерпання ємності чіпів пам'яті після декількох років використання.
На думку регулятора, це позначається на таких функціях безпеки, як усунення запотівання скла і робота камер заднього виду. Проблеми з тачскрінами Tesla починають проявлятися приблизно через п'ять-шість років експлуатації. Tesla намагалася розв'язати проблему за допомогою програмних оновлень, проте спроби були безрезультатні.
Йшлося про електромобілі Model S, випущені у 2012-2018 рр., і Model X 2016-2018 рр. виробництва.
У листі регулятору Tesla не погодилася з його твердженнями, проте компанія зазначила, що відкличе автомобілі, щоб провести перевірку. Виробник електромобілів зазначив, що "економічно, якщо не технологічно, неможливо очікувати, що такі компоненти могли б або повинні працювати протягом усього терміну експлуатації автомобіля".
Як змінювалася позиція Tesla в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск посів сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
- Станом на 22 грудня 2020 року акції Tesla подешевшали після включення в індекс S&P 500.
- Прибуток Tesla у 2020 році склала $721 млн. компанія вперше отримала прибуток за підсумками цілого року.
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