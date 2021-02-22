Куплені компанією Tesla біткоїни за два тижні подорожчали з $1,5 млрд до $2,58 млрд.
Про це свідчать дані Bitcointreasuries.
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Інвестиції Tesla в біткоїн теоретично принесли компанії $1,08 млрд.
Дану суму не можна вважати прибутком, тому що компанія продовжує тримати монети, а їх курс схильний до волатильності.
За даними компанії Tesla, її чистий прибуток від продажу електрокарів у 2020 році склав $721 млн.
Інвестиція в біткоїн
8 лютого 2021 року компанія Tesla інвестувала 1,5 мільярда доларів в біткоїн і планує "в найближчому майбутньому" почати приймати біткоїн як плату за свої продукти - на тлі цих новин вартість біткоїна перевищила 44 тисячі доларів.
Як змінювалася позиція Tesla в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск посів сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
- Станом на 22 грудня 2020 року акції Tesla подешевшали після включення в індекс S&P 500.
- Станом на 10 січня 2021 року статки Ілона Маска перевищили 200 мільярдів доларів.
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