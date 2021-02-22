За даними компанії Tesla, її чистий прибуток від продажу електрокарів в 2020 році склав $721 млн.

Куплені компанією Tesla біткоїни за два тижні подорожчали з $1,5 млрд до $2,58 млрд.

Про це свідчать дані Bitcointreasuries.

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Інвестиції Tesla в біткоїн теоретично принесли компанії $1,08 млрд.

Дану суму не можна вважати прибутком, тому що компанія продовжує тримати монети, а їх курс схильний до волатильності.

За даними компанії Tesla, її чистий прибуток від продажу електрокарів у 2020 році склав $721 млн.

Інвестиція в біткоїн

8 лютого 2021 року компанія Tesla інвестувала 1,5 мільярда доларів в біткоїн і планує "в найближчому майбутньому" почати приймати біткоїн як плату за свої продукти - на тлі цих новин вартість біткоїна перевищила 44 тисячі доларів.

Як змінювалася позиція Tesla в рейтингу

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Автор: Олена Коваленко