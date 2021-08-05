Поліція перевіряє підозрілий предмет.

Пересадочний вузол між станціями київського метро "Золоті ворота" та "Театральна" зачинено для пасажирів.

Про це повідомляє Київський метрополітен у Telegram.

"Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку", – йдеться у повідомленні.

Про відновлення роботи пересадки у звичайному режимі обіцяють повідомити додатково.

Читайте такожМережі АЗС в Україні підвищили ціни на бензинЯк зазначає 24 канал, пасажири поінформували працівників метрополітену про імовірно небезпечний предмет. Метро одразу перевели на особливий режим роботи.

Водночас через перекриття переходу між "зеленою" і "червоною" гілками в годину пік стався колапс: в метро утворилися черги з громадян, котрі хочуть дістатися роботи. Деякі кияни вирушили пішки до інших ближніх станцій.

Наразі на місці події працюють вибухотехніки, кінологи та слідчі.

Кореспондент УНІАН уточнив, що у зв’язку з НС на переході між станціями "Золоті ворота" й "Театральна" схожа ситуація з напливом пасажирів спостерігається й на станції "Палац спорту".

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Автор: Яна Ставська