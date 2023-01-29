В Одесі міський електротранспорт не зможе вийти на маршрути через недостатність лімітів на електроенергію.
Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства "Одесміськелектротранс". "30 січня продовжуємо вимушений простій: через недостатність лімітів на електроенергію громадський електричний транспорт залишиться у депо", - йдеться у повідомленні.
Ситуація в Одесі на сьогодні - що треба знати
Як повідомив УНІАН представник Одеської міської ради, в місті курсуватимуть мікроавтобуси за своїми маршрутами (які функціонували й раніше). Запускати автобуси за всіма маршрутами електротранспорту, що простоює, поки не планується.
"В нас немає можливості, немає автопарку комунальної власності, щоб продублювати автобусами всі маршрути трамваїв та тролейбусів", - сказав він.
Вранці 26 січня в Одесі міський електротранспорт зупинив роботу через екстрені відключення світла. В ДТЕК повідомили, що екстрені відключення застосовані через загрозу ракетного обстрілу. В той день на Одещині було пошкоджено два об’єкти енергетичної інфраструктури. З 26 січня одеській міський електротранспорт роботу не поновлював.