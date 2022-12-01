В зв'зку зі збільшенням лімітів енергоспоживання на маршрути виходять трамваї та тролейбуси.

В Одесі почали відновлювати роботу громадського електротранспорту. Про це повідомляє прес-служба мерії Одеси.

"В зв'зку зі збільшенням лімітів енергоспоживання сьогодні буде функціонувати електротранспорт. Трамваї та тролейбуси почали виходити з депо на маршрути міста", - йдеться у повідомлені.

Ситуція з міським електротранспортом в Одесі

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Удари були нанесені по житлових будинках, ТЕЦ, ТЕС та електропідстанціях у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Через це виник дефіцит електроенергії, у регіонах запровадили аварійні відключення світла.

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Вранці 25 листопада в Одесі на маршрути вийшли 76 трамваїв та 51 тролейбус, але через навантаження мереж їх довелося відправити до депо.

Також було ухвалено рішення, що для зниження навантаження на електричні мережі в суботу, 26 листопада, та неділю, 27 листопада, міський електротранспорт не працював. 28 листопада вранці роботу електротранспорту було відновлено, але за годину він зупинився, 29 листопада транспорт також не вийшов на маршрути, 30 листопада ввечері в мерії повідомили, що транспорт працювати не буде.

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