Також стратегія передбачає стимулювання розвитку виробництва електромобілів в країні.

План заходів з реалізації Національної транспортної стратегії-2030 передбачає створення національної мережі швидкісних зарядних станцій для електромобілів і стимулювання розвитку виробництва таких авто в країні.

Згідно з планом заходів, який має у своєму розпорядженні УНІАН, цього року має бути підготовлено техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) проекту такої мережі на головних дорогах країни: М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-09 Львів-Рава-Руська, М-10 Львів-Краковець.

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Зазначається, що фінансування створення ТЕО візьмуть на себе міжнародні фінансові організації.

Також до 2022 року включно Мінекономіки та Мінінфраструктури мають подати до Верховної Ради законопроекти зі змінами до Податкового та Митного кодексів, які б простимулювали виробництво електрокарів в Україні.

Що цьому передувало

16 березня 2021 року Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив про те, що Кабінет Міністрів розглядає можливість розв'язати проблему відсутності зарядних станцій для електрокарів на державних трасах України за допомогою спеціальної програми.

7 квітня Кабінет міністрів прийняв план заходів з реалізації Національної транспортної стратегії до 2030 року, що передбачає розробку і впровадження дій для виконання завдань щодо поліпшення конкурентоспроможності та ефективності української транспортної системи.

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Автор: Павло Степанець