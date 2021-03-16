Кабінет міністрів розглядає можливість розв'язати проблему відсутності зарядних станцій для електрокарів на державних трасах України за допомогою спеціальної програми.
Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час бесіди з представником Кабміну у Верховній Раді Василем Моканом.
Читайте такожВ Україні падають продажі електромобілів
«У нас йдуть робочі групи з «Укренерго», з НКРЕКП, з найбільшими мережами АЗС. Частина мереж вже будують при своїх АЗС високошвидкісні зарядні пристрої. А по частині ми зараз напрацьовуємо державну програму, можливо, залучимо до неї європейських партнерів і Європейський банк реконструкції та розвитку, щоб кожні 50-100 кілометрів були АЗС, при яких будуть високошвидкісні зарядні станції, і вони фактично дозволять нарешті розв'язати цю проблему», - сказав Криклій.
Що цьому передувало
Міністерство інфраструктури спільно з бізнесом та громадськістю розробляють стратегію розвитку в Україні автомобільної промисловості, яка передбачатиме впровадження стимулів для вітчизняного виробництва електрокарів.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram