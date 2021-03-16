Для реалізації програми можуть залучити Європейський банк реконструкції та розвитку.

Кабінет міністрів розглядає можливість розв'язати проблему відсутності зарядних станцій для електрокарів на державних трасах України за допомогою спеціальної програми.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час бесіди з представником Кабміну у Верховній Раді Василем Моканом.

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«У нас йдуть робочі групи з «Укренерго», з НКРЕКП, з найбільшими мережами АЗС. Частина мереж вже будують при своїх АЗС високошвидкісні зарядні пристрої. А по частині ми зараз напрацьовуємо державну програму, можливо, залучимо до неї європейських партнерів і Європейський банк реконструкції та розвитку, щоб кожні 50-100 кілометрів були АЗС, при яких будуть високошвидкісні зарядні станції, і вони фактично дозволять нарешті розв'язати цю проблему», - сказав Криклій.

Що цьому передувало

Міністерство інфраструктури спільно з бізнесом та громадськістю розробляють стратегію розвитку в Україні автомобільної промисловості, яка передбачатиме впровадження стимулів для вітчизняного виробництва електрокарів.

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Автор: Дмитро Шварц