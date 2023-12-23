Блокада чотирьох КПП "Рава - Руська - Гребенне", "Краківець - Корчова", "Шегині - Медика", "Ягодин - Дорогуськ" продовжується.

Станом на сьогоднішній ранок, 23 грудня, на польсько-українському кордоні у чергах застрягли понад 4 тисячі вантажівок.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону зазначив, що на кордоні продовжують блокуватись чотири напрямки: "Рава - Руська - Гребенне", "Краківець - Корчова", "Шегині - Медика", "Ягодин - Дорогуськ".

"За інформацією від польських прикордонників, на напрямку в бік України в чергах перебувають більше 4 тисячі вантажівок. На жаль, блокування руху відбувається... Рух для легкових автомобілів й автобусів не блокується", - зазначив Демченко.

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Він також нагадав, скільки транспортних засобів перетинали кордон до блокади. Зокрема, раніше КПП "Ягодин - Дорогуськ" в обох напрямках перетинали 1200-1500 вантажних автомобілів, однак зараз кількість фур варіюється від 120 до 150, що практично в 10 разів менше.

Блокада українського кордону

6 листопада 2023 року польські перевізники почали блокувати найголовніші пункти пропуску на кордоні з Україною через конкуренцію з боку українських колег.

Президент Володимир Зеленський емоційно висловився про блокування Польщею кордонів для експорту української продукції. За словами Зеленського, з квітня по вересень Україні було дуже складно, ми втратили сотні мільйонів доларів.

22 грудня Міністерство відновлення України спільно з новим керівництвом Міністерства інфраструктури Польщі узгодили план дій для розблокування кордону.

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