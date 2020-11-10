Вже ведеться відповідна підготовча робота.

Всі термінали, якими зацікавиться бізнес, "Укрзалізниця" має намір передати в концесію.

Про це в інтерв'ю ЦТС розповів директор з комерційної роботи та логістики УЗ Іраклі Езугбая.

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Він повідомив, що вже ведеться відповідна підготовча робота у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).

"Разом з IFC ми готуємо контейнерні термінали до концесії. Ми хочемо передати в управління всі термінали, які будуть затребувані ринком, оскільки ми не віримо, що в найближчому майбутньому "Укрзалізниця" може відтворити навички управління контейнерними терміналами краще, ніж це може зробити ринок", - сказав Езугбая.

"Ми віримо, що цими терміналами зацікавляться великі, світові імена і вони допоможуть нам контейнеризувати вантажі набагато краще, ніж це робить зараз "Укрзалізниця". "Укрзалізниця" зі свого боку надаватиме фітингові платформи та маршрутні відправки для організації руху даних контейнерів", - поінформував керівник напрямку вантажоперевезень "Укрзалізниці".

Хронологія подій

Розвиток контейнерних терміналів "Укрзалізниці" за моделлю ДПП голова правління АТ УЗ Володимир Жмак запропонував ще будучи здобувачем на посаду голови залізничної компанії.

Пізніше, наприкінці жовтня, в.о. члена правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський підтвердив ці наміри. "Концесія контейнерних терміналів - ми бачимо тут можливість залучити вантаж і розвивати контейнерні термінали, завдяки ДПП. Ми хочемо возити не тільки щебінь і руду, але, звичайно, конкурувати якістю і швидкістю за більш маржинальні товари, які можна перевозити в контейнерах", - заявив він.

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Автор: УНІАН