В Європі зростає спротив запровадженню нових санкцій проти РФ, - Financial Times

Європейські компанії тиснуть на свої уряди, щоб ті не заважали їм торгувати з агресором.

В Європейському Союзу зростає внутрішній спротив запровадженню нових економічних санкцій проти Росії. Дедалі більше держав-членів вимагають для себе винятків із санкцій, оскільки великий європейський бізнес прагне зберегти заробітки на співпраці з агресором. Про це пише Financial Times із посиланням на п'ятьох дипломатів ЄС, які беруть участь у переговорах.

За словами дипломатів, дедалі менше урядів готові погоджуватися на рішення, які можуть завдати збитків компаніям з їхніх країн.

"За столом переговорів моральний імператив працює дедалі менше", - зізнався один зі співрозмовників видання. Він додав, що хоча європейські уряди все ще підтримують жорстку риторику та говорять про солідарність, на практиці ці заяви часто не підкріплюються конкретними рішеннями.

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Найбільші суперечки виникли навколо низки галузевих обмежень. Зокрема, Греція відмовляється підтримати весь пакет санкцій, якщо до нього не буде внесено виняток для перевезення російського скрапленого природного газу до третіх країн. За даними FT, найбільше від потенційної заборони постраждала б судноплавна компанія Dynagas грецького бізнесмена Георгіоса Прокопіу, яка після початку повномасштабної війни транспортувала понад 30 млн тонн російського СПГ.

Водночас Німеччина та Португалія наполягають на вилученні із санкційної пропозиції заборони на закупівлю російської риби, мотивуючи це необхідністю підтримати власну рибопереробну промисловість. Франція та Італія, своєю чергою, прагнуть пом'якшити пропозицію щодо заборони видавати візи ЄС російським військовим, які брали участь у війні проти України. Австрія ж знову домагається розмороження близько 2 млрд євро російських активів для компенсації втрат банку Raiffeisen.

Як розповідають дипломати, масштаби вимог щодо винятків стали безпрецедентними.

"Це велика криза для всього санкційного підходу. Якщо всі вимагатимуть винятків і лазівок, то наприкінці процесу кожен пакет санкцій буде просто порожньою коробкою", - розповів один із дипломатів.

Санкції проти Росії: останні новини

Як писав УНІАН, демократи в Конгресі США виступили проти законопроекту Ліндсі Грема про "пекельні санкції" для Росії, оскільки він фактично відновлює для президента Трампа повноваження запроваджувати високі мита проти інших країн. Демократи заявили, що такі положення можуть спричинити нову глобальну торговельну війну, підвищити витрати для американців і підірвати підтримку України.

Також ми писали, що цього тижня ЄС запровадив санкції проти однієї фізичної та п’яти юридичних осіб, пов’язаних із виробництвом дронів та електронних систем для російського військово-промислового комплексу. Це перший випадок, коли санкції були запроваджено у відповідь на конкретний удар по Україні, а саме - по Києву на початку липня.

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