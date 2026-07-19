Росія підняла в небо літак з двигуном 'власного виробництва': для чого він призначений

Раніше цей літак літав тільки з бельгійським мотором.

Російська компанія S7 Group вперше підняла в небо навчальний літак Spectra PV-10 Tango з двигуном власного виробництва. Про це повідомила пресслужба холдингу.

Політ вийшов коротким – літак пролетів одне коло і сів. Зараз почалися перевірки, які мають підтвердити, що двигун можна офіційно використовувати. Подробиць самих випробувань росіяни поки не розповідають.

Відомо, що на борт поставили мотор АПД-520 "Лідер" – його зробили в самому S7 Group. Перед польотом двигун кілька разів перевірили на землі, зокрема дивилися, чи все працює стабільно і чи правильно показують прилади.

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Варто додати, що вперше цей літак злетів ще у 2024 році, але тоді на ньому стояв бельгійський двигун UL Power 520is на 200 к.с. Уже тоді Росія казали, що готує свій варіант.

Як пише Defense Express, тут є цікавий момент – за словами самих росіян, новий двигун це просто скопійований бельгійський, зроблений через "реверс-інжиніринг, з такими самими характеристиками".

Довідка

Літак Spectra PV-10 Tango – це чотиримісна машина для навчання цивільних пілотів і приватних польотів. Про військове використання мова не йде.

Важить він 1150 кг, пролітає без дозаправки 1100 км, завдовжки 8,2 м, крила – 12 м, а максимальна швидкість – 245 км/год.

Модернізація техніки РФ - інші новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія створила на базі гелікоптера Мі-8 новий комплекс, який, ймовірно, призначений для боротьби з безпілотниками. Гелікоптер оснастили кількома панельними антенами під різними кутами для покриття сектору в 180 градусів, а схожу конструкцію, imовірно, встановили і з іншого боку машини.

За версією аналітиків, комплекс навряд чи призначений для боротьби з дронами безпосередньо на лінії фронту – радше йдеться про придушення супутникової навігації українських далекобійних ударних БпЛА.

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