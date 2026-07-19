У ППО чудові результати з відбиття атак РФ, але перехоплювачі потрібні щодня, - Міноборони

Бесперебойне постачання ракет для ППО означатиме врятовані життя.

У ніч на 19 липня Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ за час війни, зазначили у Міноборони, коментуючи російську атаку на столицю.

У відомстві зазначили, що захист від балістики залишається постійним та головним пріоритетом:

"Наша ППО відпрацювала чудово, але нашим воїнами потрібні ракети-перехоплювачі. Вони потрібні кожного дня. Безперебійне постачання, дотримання домовленостей. Ці пакети допомоги – врятовані життя".

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Міноборони висловило вдячність партнерам, які продовжують підтримувати Україну, надаючи антибалістичні засоби та продовжуючи тиск на Росію.

"Ця агресія навчила всіх – рішення мають бути вчасно. Уроки мають бути засвоєні. Посилюємо міжнародну співпрацю, працюємо над захистом України та людей", - йдеться у заяві.

Як Росія атакувала Київ ракетами

Нагадаємо, що в ніч на 19 липня Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами. Усього, повідомили у Повітряних силах, РФ застосувала 41 ракету: 10 "Цирконів", 25 "Іскандерів", 3 "Онікси" та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69. Повітряним Силам вдалося збити 18 ракет, зокрема і одну Х-59/69.

Внаслідок атаки загинула одна людина, 13 осіб отримали травми. Влучання та пожежі зафіксовані у 5 районах столиці, повідомили у ДСНС.

Також була атакована Київщина: у Бучанському районі постраждали двоє людей. Внаслідок нападу пошкоджені складські приміщення, там виникли пожежі.

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