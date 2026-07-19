Зеленський провів зустрічі із трьома генералами: про що говорили

Одна з головних тем переговорів - ППО та виконання контрактів на виробництво всіх типів дронів.

Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі із трьома українськими військовими: командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом. Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, із доповіді Драпатого він дізнався про ситуації на відповідних напрямках на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині.

"Вдячний усім нашим підрозділам, які результативно знищують окупанта й не допускають виконання поставлених перед російською армією завдань", - зазначив президент.

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Особливу увагу під час розмов приділили виконанню домовленостей із партнерами та постійному забезпеченню постачання для захисту України. Головним пріоритетом, заявив Зеленський, залишається ППО та повне виконання контрактів на виробництво всіх типів дронів.

Третя тема, яка була в полі зору під час розмови, – Олександрівський напрямок фронту, активні дії українських Десантно-штурмових військ, повідомив глава держави.

"Ціную об’єктивну оцінку ситуації, детальний розбір ключових потреб корпусів і бригад на напрямках, пропозиції щодо проблемних питань і заповнення дефіцитів у постачанні", - додав він.

Зустрічі Зеленського з військовими командирами

Як повідомляв раніше УНІАН, напередодні Зеленський поговорив з вищим військовим керівництвом ЗСУ, зокрема із заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою, бригадним генералом Дмитром Волошиним, генерал-майором Артемом Богомоловим тощо. Як розповідав президент, з військовими обговорили характер і особливості ведення бойових дій на фронті, зокрема на Словʼянському, Покровському, Олександрівському напрямках, а також у Харківській області.

Водночас Financial Times писало, що Зеленський розглядає звільнення головкома Олекандра Сирського і вже підшуковує нову кандидатуру. Як розповіло виданню джерело в Офісі президента, у вихідні президент збирає військових командирів, щоб почути їхню оцінку ситуації на полі бою. Також від має намір провести співбесіди з кандидатами на посаду головнокомандувача.

Провів розмову президент напередодні і з головнокомандувачем Олександром Сирським та з ексміністром оборони Михайлом Федоровим. Після переговорів він анонсував "рішення щодо армії".

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