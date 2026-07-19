'Україна має досягати своїх цілей': Зеленський анонсував ключові розмови на завтра

Президент розповів, з ким уже поспілкувався та яку мету ставить.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що завтра проведе ключові перемовини з командирами та командувачами Збройних сил і сил безпеки України. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Зеленський також розповів, що продовжив говорити з досвідченими українськими військовими.

"Сьогодні продовжив говорити із досвідченими українськими військовими. Михайло Драпатий, Володимир Горбатюк, Олег Апостол – кожного з них в армії добре знають. І це були доповіді й по ситуації на напрямках, і загалом розмова по ситуації у війні", – зазначив президент.

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За словами глави держави, зараз важливо оцінити подальшу стратегію та активні дії України, "як змусити Росію завершити цю війну достойним для України миром та гарантованою безпекою".

"Це має різні складові, і хочу почути, як це бачать командири та командувачі в наших Силах оборони та безпеки України. Завтра у мене – ключові розмови. Україна має досягати своїх цілей, і це буде", – додав Зеленський.

Зустрічі Зеленського

Раніше президент повідомляв, що провів зустрічі із трьома генералами. Серед головних тем розмов були: ситуація на фронті, посилення протиповітряної оборони та виконання контрактів на виробництво дронів.

Також Зеленський провів переговори з ексміністром оборони Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і анонсував "рішення щодо армії". Федоров у свою чергу заявив, що діалог триває і "зміни обов'язково будуть".

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