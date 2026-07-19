Європа знайшла 'чарівну паличку' проти російських дронів, - The Telegraph

В Європі копіюють український досвід дронів-перехоплювачів для захисту від російських БПЛА.

Шведська компанія Nordic Air Defence (NAD) провела закриті випробування нового недорогого перехоплювача безпілотників Kreuger, який, за задумом розробників, має допомогти країнам Європи ефективніше протидіяти масованим атакам російських дронів. Про це пише The Telegraph, журналісти якого побували на демонстрації системи на секретному полігоні у сільській місцевості Швеції.

Як розповідає видання, Kreuger є компактним безпілотником-перехоплювачем вартістю близько 11 тисяч доларів. Його творці наголошують, що головною перевагою системи є низька собівартість, адже сьогодні країни НАТО нерідко змушені знищувати дешеві російські дрони ракетами винищувачів, вартість яких сягає близько одного мільйона доларів.

Під час презентації інженер компанії Домінік Сурано описав нову розробку так: "По суті, це літаючий мобільний телефон із бойовою частиною". За його словами, система використовує технології штучного інтелекту для пошуку цілі, зближення з нею та підриву бойової частини.

Відео дня

Як йдеться у публікації, під час демонстраційного польоту Kreuger спочатку пролетів повз безпілотник-мішень, однак швидко скоригував курс, повернувся та успішно підірвав навчальний заряд у межах необхідного радіуса.

The Telegraph зазначає, що проблема боротьби з дешевими ударними безпілотниками стає дедалі гострішою для країн НАТО. Автор нагадує про випадок, коли близько двадцяти російських дронів увійшли до повітряного простору Польщі, після чого союзникам довелося піднімати винищувачі для їх перехоплення. Подібні виклики виникають і під час захисту аеропортів та промислових об'єктів, які можуть ставати цілями розвідувальних безпілотників.

Директор зі стратегії NAD, колишній міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом, переконаний, що компанії вдалося вирішити ключову проблему сучасної протиповітряної оборони. За його словами, компанія хотіла б насамперед передати перехоплювачі українським військовим, а згодом запропонувати їх іншим європейським країнам.

Водночас, зазначає видання, NAD не єдина компанія, яка працює над дешевими засобами боротьби з дронами. Німецькі Heckler & Koch та Rheinmetall також створюють власні системи перехоплення із застосуванням штучного інтелекту. Проте експерти звертають увагу, що уряди поки обережно ставляться до молодих технологічних компаній, віддаючи перевагу традиційним оборонним виробникам.

Втім, експертка Європейської ради з міжнародних відносин Ульріке Франке вважає, що дешеві системи протидії безпілотникам стануть критично важливими у майбутньому.

"Найважливіший виклик загалом – це здатність їх перехопити, але вартість також важлива. Якщо уявити собі ситуацію, подібну до України, де до вас прямують тисячі [дронів], ви ризикуєте збанкрутувати, захищаючись", – каже Франке.

Війна в Україні: зброя

Як писав УНІАН, росіяни почали використовувати літаки Як-52 та Ан-2 як носії дронів-перехоплювачів, скопіювавши українське ноу-хау. Окупанти продемонстрували на відео перехоплення українських безпілотників-приманок "Майя" та знищення інших дронів.

Також ми розповідали, що Росія застосовує дальні бомбардувальники Ту‑22М3 із ракетами Х‑22 та Х‑32 для ударів по житлових масивах в Україні, що становить особливу загрозу через їхню потужну бойову частину вагою до тонни. Авіатор Геннадій Хазан наголосив, що Україні потрібні як ракети PAC‑3, так і PAC‑2 для ефективного перехоплення цих цілей та прикриття міст, підприємств і критичної інфраструктури.

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