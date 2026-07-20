У Франції спостерігається великий наплив пацієнтів до психологів через спеку, - Le Monde

За словами психотерапевтки Шарлін Шмербер, молоді люди звертаються з панічними атаками або станом емоційного й фізичного заціпеніння.

Згідно зі звітом Адеме за 2025 рік, саме молоде покоління найбільше страждає від феномену екотривоги – страху, пов’язаного з кліматичними змінами, повідомляє Le Monde.

Видання поділилося, що ця проблема стосується 33% осіб віком 15–24 роки та 39% осіб віком 25–34 роки. Ці вікові групи також схильні до найсерйозніших порушень психічного здоров’я: відповідно 8% та 10% з них відчувають "дуже сильну екотривогу", проти 5% серед усіх вікових груп загалом. При цьому протягом останніх тижнів спека ще більше посилила, а в деяких випадках і спровокувала цю тривогу, пов’язану з кліматичною кризою.

В статті йдеться, що для 29-річного Клемана третя хвиля спеки закінчилася терміновим візитом до психолога. Попри те, що він живе у відносно добре ізольованій квартирі, за кілька днів температура всередині перевищила 30 градусів.

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Щоб хоч трохи охолодитися, чоловік щогодини змочував свій одяг. Найважче, каже він, було не це, а відчуття безвиході.

"Я по черзі відчуваю тривогу, безсилля й гнів", - розповів він виданню.

За його словами, ця спека змусила його усвідомити, наскільки людство не готове зробити навіть "соту частину" того, що потрібно для збереження Землі придатною для життя.

Видання додало, що для 25-річної студентки Анжель переломним моментом стала прогулянка містом, коли вона побачила на вулиці зневоднених птахів, які помирали від спеки. Після цього в неї стався перший напад паніки.

Згодом дівчина дізналася, що її знайома вже дві доби живе без електрики, бо через спеку розплавилися кабелі, а брат подруги ледь не знепритомнів під час усного іспиту, коли температура сягнула 40 градусів.

Психотерапевтка Шарлін Шмербер каже, що останніми днями спостерігає "великий наплив" пацієнтів. За її словами, молоді люди звертаються з панічними атаками або станом емоційного й фізичного заціпеніння.

"Така спека може стати травмою для тіла й психіки", - наголошує вона.

Шмербер пояснила, що екстремальні температури ускладнюють здатність організму й психіки справлятися зі стресом, через що тривожні стани лише посилюються.

Хвиля спеки цього року вже стала однією з найнебезпечніших для Європи за останні роки. За оцінками науковців, через рекордну спеку сталося на 10 тисяч смертей більше. У Франції через високі температури довелося зупинити три ядерні реактори. оскільки вода в річках стала надто теплою для їхнього охолодження.

За словами вчених, спека впливає не лише на фізичне здоров'я, а й має психологічні наслідки. Дослідження впливу кліматичної кризи на мозок свідчить, що спека може посилювати тривожність, погіршувати концентрацію уваги та впливати на психічний стан.

Спека у світі: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що економіка Європи страждає від спеки. WSJ розповіло, що поки стовпчики термометрів встановлюють нові рекорди, винороби підраховують збитки. Сім'я Тільберта Неглера вже шість поколінь займається виробництвом рислінгу на своєму винограднику, розташованому на схилах ущелини Рейну в західній Німеччині.Він розповів, що спека загрожує врожаю винограду та призводить до зростання витрат на врожай 2026 року. За даними Міжнародного валютного фонду, екстремальні погодні явища можуть знизити річне економічне зростання на 0,1–0,2 процентних пункти.

Також ми писали, що синоптик Віталій Постригань не виключив, що в другій половині літа в Україні ще може бути спекотна погода. Він зазначив, що за кліматичними законами саме період із середини липня до середини серпня є найспекотнішим у році. Тому,за словами синоптика, літо ще може продемонструвати гарячий характер. При цьому, Постригань додав, що на наступному робочому тижні знову активізується циклонічна діяльність над Європою, повернуться грозові дощі.

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