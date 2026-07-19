Невеличке село налічує 987 мешканців, та протягом літа туди з'їжджаються 50 тисяч людей

Населений пункт на узбережжі Балтики перетворюється на туристичний вулик, щойно синоптики обіцяють сонце.

Село Карвіа у Польщі на постійній основі налічує лише 987 мешканців. Однак влітку його заповнюють десятки тисяч відпочивальників, пише Wp.finanse.

Воно розташоване на південному узбережжі Балтійського моря, неподалік Гельського півострова – популярного курортного району країни.

За оцінками сільського голови Карвії Бартоша Агати, у сонячні дні село може приймати до 50 тисяч туристів одночасно. Він розповів, що туристам доступні пансіонати, апартаменти та кемпінги, а кількість людей у селі в сезон зростає в рази.

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За словами сільського голови, нещодавно змінився сам профіль відпочивальника. Дедалі частіше гості приїжджають лише на три-п'ять днів замість звичної відпустки на тиждень чи два. Водночас вони стали вимогливішими до якості житла, через що власникам об'єктів доводиться інвестувати в модернізацію номерів.

Початок липня видався слабшим через дощову погоду, але з покращенням прогнозу Карвіа знову почала заповнюватися туристами. Подібне помічають і власники закладів харчування – кількість клієнтів у них напряму залежить від погоди.

Сніданок у місцевому ресторані коштує близько 460 грн, найдешевша піца – приблизно 295 грн, а кава чи чай – від 140 до 210 грн. Ночівля в пансіонаті чи приватній квартирі обійдеться в середньому від 1060 до 1420 грн за особу.

Погода вирішує

Власник одного з пансіонатів Кшиштоф Марцінський зазначає, що Карвіа впродовж багатьох років залишається насамперед місцем для сімейного відпочинку. За його спостереженнями, більшість бронювань сьогодні відбувається через інтернет, а попит на житло стрімко зростає щоразу, коли прогноз погоди сприятливий.

Після двотижневої заборони на купання через сильний вітер, високі хвилі та зворотні течії на пляжі знову підняли білий прапор. Рятувальники нагадують, що ситуацію на морі постійно моніторять, а у разі потрапляння у зворотну течію не варто намагатися пливти проти неї.

"Якщо когось підхопила зворотна течія, треба пробувати пливти вбік, бо проти самої течії шансів перемогти немає", – пояснив один із рятувальників.

Село-музей

Раніше УНІАН повідомляв про ще одне маленьке європейське село, яке щороку перетворюється на туристичну Мекку. Йдеться про французьке Шатонеф-ан-Оксуа в Бургундії, де постійно проживають лише 76 людей, однак щорічно його відвідують близько 100 тисяч туристів з усього світу. Головна принада – замок XII століття заввишки близько 20 метрів, який дивом уцілів під час Французької революції: його викупив місцевий житель, завдяки чому споруда збереглася до наших днів.

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