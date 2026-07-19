США заново вчаться виробляти ПЗРК Stinger, який раптом знову став потрібен, - ЗМІ

Після холодної війни виробництво фактично зупинили, через що виробник втратив критичні компетенції.

США безпрецедентно нарощують виробництво переносних зенітно-ракетних комплексів FIM-92 Stinger, прагнучи одночасно поповнити власні виснажені запаси та задовольнити зростаючий попит з боку союзників по НАТО і стратегічних партнерів. Про це пише Military Watch Magazine.

Як зазначає видання, у Пентагоні дедалі більше переконуються, що останні війни підтвердили незмінну важливість переносних засобів протиповітряної оборони для боротьби з вертольотами, літаками на малих висотах, крилатими ракетами, а також безпілотниками. Автори публікації наголошують, що особливу роль такі комплекси відіграли під час бойових дій в Україні та конфлікту навколо Ірану.

Видання нагадує, що після завершення Холодної війни США майже на два десятиліття фактично припинили виробництво Stinger через низький попит. Ситуація кардинально змінилася після 2022 року, коли різке збільшення потреб змусило компанію Raytheon не лише відновити виробничі лінії, а й повернути на роботу інженерів-пенсіонерів для навчання нового покоління працівників.

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За словами авторів, тривала перерва призвела до втрати значної частини виробничих компетенцій. Інженерам довелося використовувати старі конструкторські креслення, відновлювати випробувальне обладнання зі складів, а також переробляти електроніку ракети через те, що багато її компонентів уже не випускаються.

Після передачі Україні тисяч ракет американська армія у 2022 році замовила 1700 нових Stinger. Водночас, як зазначає Military Watch Magazine, запуск серійного виробництва зайняв значно більше часу, ніж очікувалося. І перші поставки почалися лише у 2026 році.

Окрім розширення виробництва у США, окремі виробничі процеси тепер розвиваються і в Європі в межах програм НАТО. Йдеться про створення більш стійкої оборонно-промислової бази, яка дозволить скоротити строки постачання, зменшити залежність від американських підприємств і підтримувати високі темпи використання боєприпасів у разі затяжної війни.

Водночас автори звертають увагу, що через свій вік Stinger вважається вже дещо застарілою системою порівняно з новітніми російськими переносними ЗРК, зокрема комплексом 9К333 "Верба". У публікації зазначається, що російська система отримала сучаснішу триканальну головку самонаведення, яка краще розрізняє цілі, ефективніше протидіє тепловим пасткам і краще пристосована до боротьби з безпілотниками та крилатими ракетами.

"Нещодавні конфлікти показали, що навіть армії, які мають технологічну перевагу, можуть дуже швидко вичерпати критично важливі запаси ракет, через що здатність виробляти великі обсяги озброєння стає майже такою ж важливою, як і саме озброєння", - резюмують автори публікації.

Американська зброя

Як писав УНІАН, Пентагон розпочав масштабну модернізацію бомбардувальника B‑52 Stratofortress, який створили ще у 1950‑х роках. Планується залишити його у строю до 2060‑х.

Оновлений варіант отримав позначення B‑52J: на літаках встановлюють нові двигуни Rolls‑Royce F130, цифрову кабіну та сучасний радар, що підвищує ефективність і дальність польоту. Програма модернізації вартістю майже 49 мільярдів доларів дозволить B‑52J працювати разом із новим малопомітним бомбардувальником B‑21 Raider, формуючи основу стратегічної авіації США на десятиліття вперед.

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