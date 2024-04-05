У метрополітені пояснили, що частина станцій перешла в режим укриття.

У Києві під час повітряної тривоги увечері 5 квітня поїзди припинили висадку пасажирів на станції метро "Звіринецька" - вона працювала як укриття. Про це повідомили у КП "Київський метрополітен".

Звертається увага, що під час повітряної тривоги потяги метро не курсують наземними ділянками. Отже з оголошенням повітряної загрози у столичній підземці було змінено курсування поїздів. Зокрема, червоною лінією вони рухались від станції "Академмістечко" до станції "Театральна"; зеленою лінією - від станції "Сирець" до станції "Звіринецька" та від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір".

Станції метро "Арсенальна", "Хрещатик", "Славутич" і "Видубичі" працюють у режимі укриття, доки діє режим повітряної тривоги.

Відео дня

Водночас за кілька хвилин метрополітен інформував, що через переповнення на платформі станції метро "Звіринецька" висадка пасажирів здійснюється на станції "Печерська". У метрополітену зауважили, що поїзди синьої лінії метро курсують у звичайному режимі.

Пізніше з'явилося повідомлення, що робота метро відновилася у звичному режимі.

Ситуація з харківським метро

Як писав УНІАН, внаслідок масованого російського обстрілу об'єктів енергетики 22 березня Харків тимчасово був знеструмлений. Через руйнування електромереж припинив роботу міський метрополітен та наземний електротранспорт.

За кілька днів роботу харківського метрополітену вдалося відновити, але росіяни продовдують обстріли, що спричиняє нові проблеми зі світлом і нові перебої в роботі харківського метрополітену.

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