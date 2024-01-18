Неможливо залишити цей об'єкт у нинішньому стані, зазначив директор Київського метрополітену Віктор Брагінський.

Директор Київського метрополітену Віктор Брагінський заявив, що планується розпочати будівництво метро на Виноградар вже в 2024 році, а через "півтора-два роки" станції будуть збудовані.

За його словами, будівництво метрополітену є дуже дорогим процесом, але метро на Виноградар "буде побудовано, сто відсотків. Тому що неможливо залишити цей об'єкт у такому стані".

"Зараз треба побудувати метро на Виноградар. Це першочерговий захід. Думаю, що через півтора-два роки воно буде. Уже один тунель звели. Залишаються ще один тунель і наземна частина", - повідомив Брагінський в інтерв'ю LB.ua.

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Він зазначив, будівництво метро на Виноградар може розпочатися в 2024 році після двох місяців на завершення процедури торгів. Після чого необхідно місяць на підготовку всіх майданчиків для будівництва і місяць, щоб розпочати саме будівництво.

Крім того, він поділився планами будівництва метро на Троєщину. За його словами, це є дуже важким проектом в 18 станцій, які треба починати будувати почергово.

"Перша черга будівництва передбачає три станції. Станція "Тараса Шевченка" - перехід на станцію "Подільська", поєднання Оболонської та Теремківської ліній. Потім станція глибокого закладання - це "Глибочицька" - перехід на "Лук'янівську", це поєднання із Сирецько-Печерською лінією. Міст ми повинні пройти без зупинок, не робити там станцій. І далі станцію зробити вже на Троєщині. Перед проектом планували зробити її на Воскресенці", - відмітив директор метрополітену.

Будівництво метро на Виноградар - останні новини

Метро на Виноградар почали будувати ще у 2019 році. Тоді планувалось, що дві нові станції метро відкриються у грудні 2021 року. Втім, відкриття нових станцій переносилось двічі, на сьогоднішній день жодна з них не побудована.

Весною 2023 року мер Києва Віталій Кличко прогнозував, що метро на Виноградар, ймовірно, вдасться відкрити у 2024 році.

У грудні стало відомо, що Київський метрополітен розірвав договір з "Київметробудом" на будівництво метро на Виноградар через зрив термінів будівництва. Незважаючи на початок будівництва нових станцій "Мостицька" та "Проспект Правди" у 2019 році, фактичний процес практично не зрушив із місця.

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