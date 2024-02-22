Суд визнав незаконним розпорядження Київської міської військової адміністрації про встановлення тарифів.

Шостий апеляційний адмінсуд Києва підтвердив рішення Окружного адмінсуду щодо визнання протиправним та скасування розпорядження КМВА , яким затверджено тарифи на платне паркування в Києві. У зв’язку із цим з 21 лютого плату за паркування в Києві стягувати не можуть. Про це повідомив у Facebook голова Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.

"Рішення суду вступило в законну силу… Чекаємо на дійсно нові та обгрунтовані тарифи від київської влади", – зазначив представник АМКУ.

Він пояснив, що апеляційний суд підтвердив, що розпорядження Київської міської військової адміністрації №735 від 7 листопада 2022 року про встановлення тарифів є незаконним.

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Йдеться про тарифи КП "Київтранспарксервіс" на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, зокрема, 35 грн за годину у першій зоні (25 та 5 грн – у другій та третій відповідно).

Хмельницький нагадав, що 13 жовтня 2023 року Тимчасова адмінколегія АМКУ встановила, що ціни на паркування в Києві у завищені. Штраф за два повторних порушення "Київтранспарксервісом" конкурентного законодавства склав 6,6 млн грн.

Колегія визнала, що КП, яке розрахувало ціну на послуги паркування у столиці аж в 35 грн за годину, скористалося своїм монопольним становищем, а Київська міська військова адміністрація це порушення "легітимізувала". За результатами розгляду, АМКУ оштрафував КП "Київтранспарксервіс" на 3,3 млн гривень та зобов’язав комунальників та КМВА припинити правопорушення.

В АМКУ зазначили, що це не перше порушення комунальників, встановлене на зазначеному ринку. Раніше регулятор встановив, що підприємство вимагало в переможців електронних аукціонів за право розміщення/облаштування паркувальних майданчиків сплатити додатковий платіж та стягувало штрафи за відмову від укладання договору чи підписання актів приймання-передач. У зв’язку з цим у липні 2021 року на КП отримало штраф у розмірі 2,6 млн грн.

Транспорт Києва

З 24 липня парковка в столиці знову стала платною, у зв'язку з чим поновлюється оплата через "Київ Цифровий". Оплачувати парковку необхідно лише в будні з 8:00 до 22:00.

Водночас в столиці спостерігаються проблеми з інфраструктурою метрополітену. Синя гілка метро Києва може зіткнутися із затопленням одразу на декількох ділянках, окрім того, що 9 грудня рух поїздів на відрізку між "Либідською" та "Деміївською" повністю зупинили через підтоплення тунелю.

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