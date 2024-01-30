Збудують нову ділянку тунелю на заміну аварійній.

У Київському метрополітені між станціями "Деміївська" та "Либідська" збудують нову ділянку тунелю на заміну аварійній. Відновлювальні роботи планують завершити восени 2024 року. Про це повідомив у Facebook засновник компанії "Автострада", яка є підрядником відновлювальних робіт, Максим Шкіль.

За його словами, для робіт було залучено понад 500 фахівців із підземного будівництва. Наразі проект відбудови тунелю розробляють три групи проектувальників. Усі ці спеціалісти мають багаторічний досвід у спорудженні метро.

Зазначається, що рух потягів на ділянці між цими станціями було припинено на початку грудня через підтоплення та виникнення тріщин на блоках оправи тунелю.

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"Порушилася геометрія споруди, з’явився ризик обвалу. Тому після проведення необхідних обстежень та досліджень було вирішено демонтувати аварійну ділянку тунелю (довжина якої складає близько 27 м) та побудувати на цьому місці новий – монолітний, відкритим способом прямокутного перерізу", – зазначив Шкіль.

За його словами, відновлення перегінного тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" планується завершити восени цього року.

Ситуація з метро в Києві – останні новини

У грудні 2023 року в Києві закрили на ремонт частину синьої гілки метрополітену. У січні голова Офісу трансформацій Максим Бахматов повідомив, що аварійну ділянку метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" потрібно будувати заново. На такі роботи може піти кілька років.

29 січня стало відомо, що відновлення експлуатації тунелю метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" планувалось на початок червня цього року.

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