Детальний розклад руху розміщений на касових павільйонах станцій електрички, на інформаційних стендах біля турнікетів і на сайті «Київпастрансу».

У Києві з 16 листопада змінено розклад руху міської електрички в робочі дні.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».

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У робочі дні скасовано три вечірні рейси та додано нові.

«Електропоїзди курсуватимуть за напрямком Е1 на станціях: Дарниця – Почайна – Борщагівка – Київ-Пасажирський – Дарниця. При цьому скасовуються рейси міської електрички в робочі дні у вечірній час: 7504, 7506, 7508», - йдеться в повідомленні.

Таким чином кільцевий рух електропоїздів відновлюється в обидві сторони, сказано в повідомленні.

Нові поїзди

"Укрзалізниця" призначила на 18 листопада додатковий поїзд "Інтерсіті+" (№705/706) сполученням Київ - Львів - Київ.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" 13 листопада запустила два нових потяги – Львів - Бахмут (№142/141) і Харків - Миколаїв (№251/252).

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Автор: Інна Андаліцька