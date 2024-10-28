Комендантська година триває з 00:00 до 05:00 ранку.

У Львові дозволили відновити роботу сервісів таксі в нічний час. У місті запустять пілотний проєкт для виклику авто через сервіси Bolt та Uklon під час комендантської години. Про це під час брифінгу повідомив керівник апарату Львівської обласної держаної адміністрації Тарас Грень.

За його словами, для перебування під час комендантської години у Львові потрібна перепустка, яку можна отримати в комендатурі. Таку перепустку, а також оновлені військово-облікові документи повинні мати всі водії сервісів, що працюватимуть у нічний час.

При цьому керівник апарату Львівської ОДА пояснив, що перепустка не буде вимагатися в тих пасажирів, хто пересувається містом за крайньої необхідності. Планується після узгодження всіх процедур із комендатурою реалізувати проєкт виклику таксі під час комендантської години, яка триває з 00:00 до 05:00 ранку, у Львові до кінця тижня.

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Від початку 2024 року в Україні було викрадено 765 авто, що стало найнижчим показником від початку великої війни. Найбільше крадіжок авто було зафіксовано у Донецькій та Херсонській області.

Традиційно, найбільше крадуть легкові автомобілі - 516 транспортних засобів або 67,5% у 2024 році. Далі йдуть вантажівки та мотоцикли - 98 та 42 випадки відповідно.

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