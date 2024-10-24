Жінка перебуває у реанімації, її онук не постраждав.

У Львові водій трамвая здійснив наїзд на дворічного хлопчика та його бабусю, які переходили трамвайну колію пішохідним переходом. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Як зазначають правоохоронці, водій – 50-річний львів’янин, який керував трамваєм у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Внаслідок наїзду 44-річна бабуся хлопчика отримала тілесні ушкодження і перебуває в реанімації, а її онук фізично не постраждав.

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Водія трамвая затримано. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Водію загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Водій маршрутки їздив по Львову під наркотиками: деталі

Торік у Львові виявили водія маршрутки, який їздив містом у стані наркотичного сп’яніння.

На водія звернули увагу, оскільки міжміський автобус відхилилася від маршруту.

Коли поліцейські зупинили транспортний засіб, то в салоні була лише дружина водія. Під час перевірки документів у 39-річного водія, патрульні виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Йому запропонували пройти перевірку в медичному закладі, тест виявився позитивним.

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