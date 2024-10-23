Найбільше автокрадіжок зафіксовано у Донецькій та Херсонській області.

Від початку 2024 року в Україні викрали 765 авто, що є найнижчим показником від початку великої війни, повідомляє Опендатабот.

"До порівняння, за той самий час торік було зафіксовано майже вдвічі більше подібних злочинів - 1,2 тисячі крадіжок авто. Пік активності автокрадіїв припав на початок повномасштабної війни - 11,7 тисячі випадків. Загалом за три роки зафіксовано 15274 викрадених авто", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільше в цьому році автокрадіжок стабільно фіксується у Донецькій та Херсонській області - 256 та 166 випадків. Загалом це половина - 55% від загальної кількості викрадених авто у 2024 році. Третє місце цьогоріч посіла Волинська область із 104 крадіжками - 13,6% від загальної кількості.

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Традиційно, найбільше крадуть легкові автомобілі - 516 транспортних засобів або 67,5% у 2024 році. Далі йдуть вантажівки та мотоцикли - 98 та 42 випадки відповідно.

Цьогоріч найбільш популярними серед крадіїв стали автівки марки Nissan - 61 викрадення (8%). ВАЗ та Volkswagen також тримаються у трійці лідерів - 57 (7.5%) та 53 (6.9%) машини.

Серед моделей найбільше постраждали від рук злочинців Mitsubishi L200 - 17 випадків. Ще 15 автівок вкрали моделі Nissan Navara, а Volkswagen - Transporter вподобали лише 14 злочинців.

Український ринок авто – останні новини

Українці за 9 місяців 2024 року придбали 50,1 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років, що на 60% більше, ніж у минулому році.

У цьому році в Україні було зареєстровано майже 33,5 тисячі вживаних легкових авто зі США. Тоді серед найпопулярніших вживаних авто, виготовлених в США були: Tesla Model 3, Tesla Model Y, Ford Escape, Jeep Cherokee та Volkswagen Passat.

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