У місто вже прибули перші вантажі.

У Миколаєві відновили пошкоджене в результаті атак російської армії залізничне сполучення з іншими областями.

Про це розповів заступник глави Миколаївської ОВА Георгій Решетилов в інтерв'ю НІС-ТВ.

За його словами, вже цього тижня в місто прибули перші вантажі.

"В першу чергу нас цікавило відновлення сполучення, нас не цікавило з якої точки, з якого місця. По-перше, тому що складна логістика - гуманітарна допомога, поставки та багато інших питань, включаючи евакуацію", - розповів Решетилов.

Він зазначив, що інфраструктуру пасажирського вокзалу поки не відновили, проте логістика працює.

Нагадаємо, що залізничний вокзал в Миколаєві розбомбили серією ударів російські окупанти.