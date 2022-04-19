Так, у місті пробивають свердловини та планують брати воду з каналу з її подальшим очищенням.

У Миколаєві працюють над двома проектами подолання нестачі води після того, як окупанти пошкодили міський водогін.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі "Україна" розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Перший передбачає забір води із каналу та подальшу її очистку. Другий — спорудження підземних свердловин", - розповів мер.

За його словами, Миколаїв чекає на допомогу від інших міст, зокрема, має потребу у бурових установках.

"Цей проект коштовний, але дасть можливість забезпечити весь Миколаїв водою, хоча вона й буде подаватися за певним графіком", —заявив міський голова.

Сєнкевич зазначив, що уже почали пробивати свердловини для забезпечення комунальних установ. Так, усі лікарні Миколаєва вже мають питну воду. Потреби ж жителів забезпечують машини-водовози, якими також допомогли інші міста, зокрема, Одеса та Кропивницький.

Мер додав, що прогнозувати, коли полагодять водогін — поки складно, адже пошкоджена ділянка розташована у зоні бойових дій. За його прогнозами, повернути місто до попереднього рівня водопостачання можна буде через півтора-два місяці.

Як відомо, через бойові дії поблизу Миколаєва пошкодили дві гілки водогону, який подавав воду до міста.

Вас також можуть зацікавити новини: