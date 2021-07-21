Незважаючи на те, що державна авіакомпанія повинна запрацювати до кінця року, поки залишається невідомим, скільки для її запуску буде потрібно коштів, і за якою моделлю вона буде працювати.

Міністерство інфраструктури презентувало результати дослідження доцільності створення національного авіаперевізника, яке було проведено невеликою маловідомою французькою компанією Aérogestion.

Згідно з дослідженням, сильними сторонами створення національного авіаперевізника є: політична готовність, цінова перевага, наявність в країні авіаційної культури, а також те, що нова компанія матиме статус "національної авіакомпанії".Читайте такожОпубліковано рейтинг найкращих авіакомпаній світу в 2021 році

Зі слабких сторін французькі експерти виділили: відсутність угоди про "Відкрите небо" з ЄС, присутність на українському ринку великих зарубіжних лоукостерів, а також мізерні фінансові можливості.

Серед загроз, які можуть завадити створенню державної авіакомпанії експерти також виділили: геополітичні складнощі, пандемію коронавірусу та її економічні наслідки, а також низькі темпи реалізації проекту.

У той же час, наголошується, що підтримка державою вітчизняної авіагалузі надає можливості для розкриття потенціалу географічного положення країни і зростання авіаційного трафіку.

При цьому, в дослідженні, підготовленому французькими експертами, не повідомляється про те, у скільки Україні обійдеться запуск державної авіакомпанії, чи є її створення дійсно необхідним для держави, і яка модель такої компанії буде найбільш прийнятною для України.

Очікується, що більш детальний аналіз повинен бути представлений в серпні.

Незважаючи на те, що, згідно з планами президента Володимира Зеленського, державна авіакомпанія повинна запрацювати вже наступного року, відповідальні за її створення чиновники все ще не визначилися з тим, якою ця компанія повинна бути.

Так, радник міністра інфраструктури Олександра Азархіна зазначила, що модель нового авіаперевізника ще не обрана.

"Чіткої моделі ще немає. Для цього нам і потрібен консультант. По суті, вони нам надають аналітичний звіт. Ми, як Міністерство, будемо вирішувати, брати його до уваги чи ні. Звіт, звичайно, є важливим для прийняття рішення, але ще буде багато рішень Уряду та іншого. Формальний процес буде довгостроковим", - зазначила Азархіна.

При цьому, вона не виключила бюджетне фінансування нового державного авіаперевізника.

"Може бути опція, що це буде повністю бюджетна установа, а може бути опція партнерства, залучення іноземних інвестицій", - зазначила вона.

Також вона пояснила залучення маловідомої французької компанії для проведення дослідження тим, що її роботу повністю оплачує уряд Франції.

"Ми їм за роботу не платимо. Їм платить французький уряд. Французький уряд до нас звернувся і сказав: Ми знаємо про вашу ініціативу президента, і ми Вам пропонуємо це на гранатових умовах. Ми нічого не платимо, тому для нас це окей", - сказала вона.

У свою чергу, радник президента Олег Варивода не зміг повідомити, скільки буде потрібно коштів на створення держкомпанії, і яким буде джерело її фінансування.

"Коли буде обрана конкретна модель розвитку компанії, тоді можна буде говорити, як буде здійснюватися фінансування", - сказав він, зазначивши, що керівництво країни має намір визначиться з моделлю нової авіакомпанії не пізніше початку осені.

Як повідомляв УНІАН, авіаційні перевезення є капіталомісткою і малоприбутковою галуззю. За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), за останні 60 років її середній прибуток склав всього 0,3%.

У квітні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив про бажання створити державну авіакомпанію, зазначивши, що держава готова виділити на це гроші.

"Перше - ми повинні створити державну авіакомпанію. Це моя мрія - зробити сучасну державну авіакомпанію на рівні Turkish Airlines і Singapore Airlines. Держава готова виділити на це гроші, щоб ми побудували національного державного авіаперевізника. Ми побудуємо і державну авіакомпанію, і зробимо замовлення нашому державному "Антонову" і залучимо багато робочих місць під це", - сказав він.

Однак, як правило, державні авіакомпанії є збитковими і субсидуються з державного бюджету. Наприклад, турецька компанія Turkish Airlines завершила минулий рік зі збитком майже $1 млрд, а в 2012 році, оголосивши банкрутство, перестав існувати найбільший авіаперевізник Угорщини - державна компанія Malév.

При цьому, такі гіганти як Lufthansa і British Airways були повністю приватизовані ще в кінці минулого століття, дистанціювавшись від своїх національних урядів. Найбільш успішними авіакомпаніями, які динамічно розвиваються, на сьогодні є приватні підприємства, фінансування яких не лежить на плечах платників податків.

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Автор: Ігор Орел