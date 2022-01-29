На українських дорогах працюють чотири "фантомних патрулі".

Станом на сьогодні винесено 4212 постанов про порушення швидкісного режиму на дорогах, зафіксованих автомобілями-фантомами.

Про це повідомив перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький у соцмережі. "Станом на сьогоднішній день вже маємо 4212 винесених постанов щодо правопорушень, зафіксованих фантомами в автоматичному режимі", - написав він.

"І як би розповсюджувачам фейків не хотілося, але всі 4 фантоми в строю",- повідомив Білошицький, підтвердивши свої слова знімком.

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Як повідомляв УНІАН, автомобілі-фантоми, що фіксують порушення швидкості на українських дорогах, почали працювати 25 січня. Зокрема, чотири автомобілі-"фантоми" виїхали на повноцінне патрулювання. За першу добу вони зафіксували 990 випадків порушення швидкісного режиму.

Ці авто без розпізнавальних знаків можуть фіксувати багато об'єктів одночасно в обох напрямках дорожнього руху: як в попутному, так і зворотному. Система передає інформацію і порушник отримує штраф за перевищення швидкості. Як зазначив глава МВС Денис Монастирський, поліцейські автомобілі-"фантоми" мають, перш за все, превентивну функцію.