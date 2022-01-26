Порушник-рецидивіст не має власної автівки, але з разу в раз сідає за кермо у стані сп'яніння.

33-річного львів’янина Анатолія Савіцького вчетверте за рік арештували на 15 днів за систематичну їзду в стані сп’яніння.

Про це повідомляє видання ZAXID.NET.

Наприкінці грудня Шевченківський районний суд Львова вперше призначив чоловікові 15 діб адмінарешту за систематичне керування автомобілем у стані сп’яніння.

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За два тижні цей же суд розглянув ще 2 постанови патрульних щодо Савіцького за початок вересня. Тоді його спіймали двічі, в обох випадках у нього були розширені зіниці, порушене мовлення та тремтіли пальці. Двічі від проходження перевірки на вміст наркотиків він відмовився. Суддя постановив - по 15 днів адмінарешту за кожен випадок.

Наприкінці вересня його теж ловили в стані наркотичного сп’яніння за кермом. І за це він знову, вже вчетверте, отримав 15 днів арешту за рішенням суду від 17 січня.

Загалом за останній рік львівські суди винесли три постанови на Анатолія Савіцького за керування у стані наркотичного сп’яніння. Його сукупно позбавили прав на 190 років.

Єдиний законний спосіб зупинити такого порушника - кримінальне провадження за фактом умисного невиконання рішення суду. Але, як зауважив юрист Тарас Гук, справ, коли водій за невиконання рішення суду отримав би реальний термін, в Україні наразі немає.

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