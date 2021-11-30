Нова розмітка має побороти затори на перехрестях.

Нещодавно дороги столиці покрили намальованими жовтими сітками. Ця нова розмітка за задумом має подолати затори на перехрестях.

Про це розповідається у сюжеті 2+2.

У сюжеті журналісти зазначають, що водіям про неї практично нічого не розповіли. Тому власники авто в переважній більшості ніяк реагують на нову розмітку та продовжують їздити, як і раніше, бо для них це лише малюнок на асфальті.

Згідно з правилами дорожнього руху виїжджати на жовту сітку на перехрестях під час заторів заборонено. Тому так звану "вафельницю" наносять там, де водії часто їздять на червоний сигнал світлофора.

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Проте на практиці її ігнорують на більшості перехресть, де вона є і проблему із заторами вона ніяк не вирішує.

Експерти зазначають, що виправити цю ситуацію вдасться лише тоді, коли водіїв-порушників почнуть за це штрафувати. Для цього необхідно на таких проблемних перехрестях, де є "вафельниця", встановити спеціальні відеокамери: вони будуть фіксувати виїзд водіїв у заборонену зону і автоматично фіксувати правопорушення. Проте, наразі таких камер в Україні немає.

Як повідомляв УНІАН, з 22 жовтня ще 17 комплексів автофіксації порушень ПДР запрацювали на дорогах України. Так, прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі, запрацювали на автомобільних дорогах Львова, Вінниці, Харкова, а також Донецької та Харківської областей.

Автор: Олег Давигора