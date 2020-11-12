Це перші випробування пасажирських дронів-таксі в умовах густонаселеного міста.

У Південній Кореї пройшли випробування перших шести безпілотних повітряних таксі.

Про це повідомляє The Korea Herald.

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Випробування проходили в Сеулі за програмою запуску комерційних послуг міського авіатранспорту до 2025 року.

Відзначається, що це перші випробування пасажирських дронів-таксі в умовах густонаселеного міста.

Раніше такі випробування проводилися у віддалених від столиці районах.

Аеротаксі вдалося піднятися на висоту 50 м і подолати відстань 1,8 км.

Таксі важить 650 кг, пасажиромісткість - 2 людини. Проект фінансується з державного бюджету Південної Кореї за програмою міської повітряної мобільності, яку планується запустити у 2025 році.

Згідно з програмою, спільно з Korea Airports Corp, в міжнародному аеропорту Сеула планується побудувати перший у світі спеціальний термінал для безпілотних аеротаксі.

Хронологія подій

У січні 2019 року в США компанія Boeing протестувала летюче таксі. Літак вертикально піднявся в повітря, завис і успішно приземлився.

7 березня 2019 року в Женеві показали летючий автомобіль.

16 травня 2019 року в Німеччині показали безпілотне летюче таксі.

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Автор: УНІАН