Рішення ухвалили для більшої відповідності назв та полегшення навігації історичними районами міста.

У столиці перейменували одну залізничну станцію, вісім залізничних платформ, а також присвоїли назву залізничному мосту через річки Дніпро і Десенка. Як повідомляє прес-служба Київради, таке рішення 18 січня підтримали депутати на пленарному засіданні Київської міської ради.

Зазначається, що дане рішення ухвалили для більш точної відповідності назв топоніміці столиці та полегшення навігації історичними районами міста.

Зокрема, Київрада перейменувала:

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залізничну станцію "Київ-Дніпровський" на залізничну станцію "Микільська Слобідка";

зупинкову платформу "Рубежівський" на зупинкову платформу "Берестейська";

зупинкову платформу "Зеніт" на зупинкову платформу "Куренівка";

зупинкову платформу "Лівий Берег" на зупинкову платформу "Березняки";

зупинкову платформу "Троєщина-2" на зупинкову платформу "Райдужний";

зупинкову платформу "Троєщина" на зупинкову платформу "Воскресенка";

зупинкову платформу "Київська-Русанівка" на зупинкову платформу "Русанівка";

зупинкову платформу "Північна" станції "Київ-Пасажирський" на зупинкову платформу "Вокзальна";

зупинкову платформу "Вишгородська" на зупинкову платформу "Пріорка".

Крім того, залізничному мосту через річки Дніпро і Десенка було присвоєно назву "Рибальський залізничний міст".

Перейменування в Києві – останні новини

У травні 2023 року Київрада перейменувала три станції столичного метро: "Дружби народів" стала "Звіринецькою", "Площа Льва Толстого" - "Площа Українських героїв", а проектна станція "Проспект Правди" носитиме назву "Варшавська". Крім того, нові назви тоді отримали більше двох десятків вулиць та провулків столиці.

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