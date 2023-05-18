Українська столиця очищується від ознак багатовікової колонізації.

Київрада перейменувала три станції столичного метро: "Дружби народів" тепер буде "Звіринецькою", "Площа Льва Толстого" - "Площа Українських героїв", а проектна станція, що нині будується, "Проспект Правди" носитиме назву "Варшавська".

Відповідні рішення були ухвалені сьогодні на пленарному засіданні сесії Київради. Нові назви були підтримані більшістю депутатського корпусу.

Крім того, у рамках дерусифікації нові назви отримали більше двох десятків вулиць та провулків столиці. Тепер Петрівська алея у Печерському районі міста Києва називатиметься алеєю Магдебурзького права. Вулиця Червоноткацька у Деснянському та Дніпровському районах відтепер є вулицею Вінстона Черчилля.

Відео дня

У Шевченківському районі провулок Орловського перейменовано на провулок Джорджа Орвелла.

У Голосіївському районі перейменовано:

вулицю Генерала Матикіна на вулицю Конча-Заспінську;

провулок Ржевського - на провулок Станіслава Лема;

вулицю Володі Дубініна - на вулицю Рея Бредбері;

провулок Левітана - на провулок Миколи Бурачека;

вулицю Пролетарську та провулок Пролетарський - на вулицю Наталії Лотоцької та провулок Наталії Лотоцької відповідно;

вулицю Марії Боровиченко - на вулицю Віри Ґедройць.

Вулиця Юрія Смолича у Голосіївському та Солом’янському районах тепер носитиме ім’я Докії Гуменної. У Деснянському районі вулиця Матросова отримала назву вулиця Опанаса Заливахи; вулиця Некрасова - вулиця Зінаїди Тулуб.

У Дарницькому районі міста перейменовано:

провулок Волго-Донський - на провулок Надії Світличної;

провулок Суворова - на провулок Ніни Строкатої;

вулицю Чкалова - на вулицю Сергія Світославського;

провулок Лермонтова 5-й у Дарницькому районі - на провулок Дмитра Цвітковського.

У Дніпровському районі нові назви тепер у вулиці Академіка Бутлерова та Станюковича – тепер це вулиця Роберта Лісовського та Любові Малої відповідно.

У Святошинському районі провулок Кулібіна перейменовано на провулок Антоніни Смереки; вулицю Ріхарда Зорге - на вулицю Василя Єрошенка; провулок Червонозаводський - на провулок Анатолія Базилевича.

Вулиця Олександра Пироговського у Солом’янському районі відтепер носитиме назву Григорія Кочура.

За даними Київради, загалом у столиці вже перейменували 314 міських об’єктів.

Дерусифікація України - останні новини

В Одесі перейменували два райони, які колись були названі на честь російського генералісимуса Олександра Суворова та радянського маршала Родіона Малиновського. Зазначалось, що рішення ухвалене, в тому числі на підставі висновків та рекомендацій історико-топонімічної комісії, яка працює при виконавчому комітеті міськради.

У квітні президент Володимир Зеленський підписав закон "про географічні назви", що передбачає так звану "деколонізацію" топонімів (географічних назв) в Україні. Згідно з цим законом, в Україні відтепер заборонено давати географічним об'єктам назви, які символізують або звеличують Росію. Також заборонені топоніми, пов'язані з пам'ятними місцями, датами, подіями в російській історії.

Вас також можуть зацікавити новини: