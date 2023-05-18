Київрада перейменувала три станції столичного метро: "Дружби народів" тепер буде "Звіринецькою", "Площа Льва Толстого" - "Площа Українських героїв", а проектна станція, що нині будується, "Проспект Правди" носитиме назву "Варшавська".
Відповідні рішення були ухвалені сьогодні на пленарному засіданні сесії Київради. Нові назви були підтримані більшістю депутатського корпусу.
Крім того, у рамках дерусифікації нові назви отримали більше двох десятків вулиць та провулків столиці. Тепер Петрівська алея у Печерському районі міста Києва називатиметься алеєю Магдебурзького права. Вулиця Червоноткацька у Деснянському та Дніпровському районах відтепер є вулицею Вінстона Черчилля.
У Шевченківському районі провулок Орловського перейменовано на провулок Джорджа Орвелла.
У Голосіївському районі перейменовано:
- вулицю Генерала Матикіна на вулицю Конча-Заспінську;
- провулок Ржевського - на провулок Станіслава Лема;
- вулицю Володі Дубініна - на вулицю Рея Бредбері;
- провулок Левітана - на провулок Миколи Бурачека;
- вулицю Пролетарську та провулок Пролетарський - на вулицю Наталії Лотоцької та провулок Наталії Лотоцької відповідно;
- вулицю Марії Боровиченко - на вулицю Віри Ґедройць.
Вулиця Юрія Смолича у Голосіївському та Солом’янському районах тепер носитиме ім’я Докії Гуменної. У Деснянському районі вулиця Матросова отримала назву вулиця Опанаса Заливахи; вулиця Некрасова - вулиця Зінаїди Тулуб.
У Дарницькому районі міста перейменовано:
- провулок Волго-Донський - на провулок Надії Світличної;
- провулок Суворова - на провулок Ніни Строкатої;
- вулицю Чкалова - на вулицю Сергія Світославського;
- провулок Лермонтова 5-й у Дарницькому районі - на провулок Дмитра Цвітковського.
У Дніпровському районі нові назви тепер у вулиці Академіка Бутлерова та Станюковича – тепер це вулиця Роберта Лісовського та Любові Малої відповідно.
У Святошинському районі провулок Кулібіна перейменовано на провулок Антоніни Смереки; вулицю Ріхарда Зорге - на вулицю Василя Єрошенка; провулок Червонозаводський - на провулок Анатолія Базилевича.
Вулиця Олександра Пироговського у Солом’янському районі відтепер носитиме назву Григорія Кочура.
За даними Київради, загалом у столиці вже перейменували 314 міських об’єктів.
Дерусифікація України - останні новини
В Одесі перейменували два райони, які колись були названі на честь російського генералісимуса Олександра Суворова та радянського маршала Родіона Малиновського. Зазначалось, що рішення ухвалене, в тому числі на підставі висновків та рекомендацій історико-топонімічної комісії, яка працює при виконавчому комітеті міськради.
У квітні президент Володимир Зеленський підписав закон "про географічні назви", що передбачає так звану "деколонізацію" топонімів (географічних назв) в Україні. Згідно з цим законом, в Україні відтепер заборонено давати географічним об'єктам назви, які символізують або звеличують Росію. Також заборонені топоніми, пов'язані з пам'ятними місцями, датами, подіями в російській історії.